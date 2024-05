Supermarketul care dă mai mulți bani pentru PET-uri. Cât primești pentru fiecare ambalaj reciclat

Un supermarket din România mărește suma pentru sticlele reciclate. Decizia are scopul de a-i stimula pe români să recicleze pet-urile.

„10 bani în plus la fiecare ambalaj reciclat, indiferent de cantitate, oferiți de Auchan clienților care reciclează la aparatele din magazinele retailerului și folosesc cardul de fidelitate, indiferent de unde au făcut cumpărăturile. Auchan invită românii să recicleze mai mult și, chiar dacă au cumpărat de la alte magazine, le acordă un bonus suplimentar pentru ambalajele reciclate, pe o perioadă de 4 luni”, se arată într-un comunicat de presă.

Clienții care scanează cardul de fidelitate MyCLUB Auchan la aparatele RVM de colectare din magazinele Auchan primesc garanția de 0,5 lei per ambalaj, valabilă 12 luni din momentul emiterii, și ca extra-avantaj 0,1 lei* per ambalaj cu simbol „Ambalaj cu garanție”, sub formă de voucher de fidelitate disponibil în aplicația Auchan. Oferta este valabilă până pe 15 septembrie.

„De asemenea, la acordarea extra-avantajului de 0.1 lei/ambalaj cu simbol reciclat nu există limită privind cantitatea de ambalaje reciclate. În prezent, toate magazinele Auchan sunt echipate cu aparate RVM de colectare și reciclare a ambalajelor PET/sticlă/aluminiu. Fiecare punct de colectare din magazinele mari – hipermarketuri și supermarketuri – este echipat cu 2-4 aparate de reciclare, iar în magazinele de ultra proximitate este disponibil câte un astfel de aparat”, se mai precizează în comunicat.

