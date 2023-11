Black PET Friday, inițiativă online care ar trebui să ne motiveze să adoptăm animale de culoare neagră

Black PET Friday este o inițiativă online care ar trebui să ne motiveze să adoptăm patrupezi de culoare neagră.

Marius Chirca, Asociația Kola Kariola: „În cei zece ani de activitate am remarcat faptul că multe familii evită să adopte animale de culoare neagră, în special câini și pisici. De multe ori am pus întrebarea și am înțeles că, în primul rând, din superstiție, și, în al doilea rând, când știu că ar fi extrem de agresivi. Ideea e că nu are importanță culoarea animalului”.

Mai multe detalii aflați din clipul video de mai sus.

