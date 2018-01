"Sunteţi conştientă că nu putem să vă protejăm." Drama unei femei terorizate de fostul soţ

O femeie de 50 de ani din Făgăraş trece prin clipe de groază. A divorţat de mai bine de un an de soţul ei, care era violent, o bătea şi o ameninţă zilnic, dar nici acum nu reuşeşte să scape de el.

Individul a avut numeroase ordine de restricţie, dar nu le-a respectat niciodată. A urmărit-o zilnic pe fosta soţie, iar acum, că a expirat ultimul ordin, s-a întors acasă.

De frică, femeia a depus o nouă plângere împotriva lui şi a plecat pe străzi numai să nu stea cu el sub acelaşi acoperiş.

Sătulă de bătăile şi chinurile la care a fost supusă de soţul ei, Irina a decis să divorţeze, după 31 de ani de căsnicie. Bărbatul a acceptat, iar cei doi au semnat actele la notar. Nu s-au înţeles însă cum să împartă casă, pe care amândoi au primit-o moştenire de la părinţii femeii.

Niciunul dintre soţi nu vrea să renunţe la locuinţa. Bărbatul vrea să folosească în comun bucătăria şi baia, iar femeia vrea să ridice un zid despartitor, pentrru că fiecare să rămână cu partea lui.

Timp de 6 luni, femeia a avut ordin de protecţie, dar tot nu a avut linişte, spune ea.

IRINA, victimă: "Nu l-a respectat deloc, mă urmărea, mă ameninţa şi pe mine, şi pe vecini, şi pe toată lumea".

Victima a chemat şi poliţia în sprijinul ei, dar degeaba.

Poliţie: "Doamna, nu suntem în America, sunteţi conştientă că nu putem să vă protejăm."

În tot acest timp, femeia a făcut nenumărate plângeri împotriva fostului soţ, dar nepăsător el le-a încălcat pe toate. Acum a expirat ultimul ordin de restricţie, iar individul violent s-a întors acasă.

Şi vecinii considera că bărbatul este de temut.

Vecin: "M-a urmărit cu maşina, am auzit că accelerează şi m-am uitat cum să mă salvez şi am sărit pe un gard, norocul meu a fost ca el a intrat într-un bulgăre mare de zăpadă şi am scăpat cu viaţa."

Femeia a cerut un nou ordin de protecţie. Până îl va primi, a hotărât să plece de acasă, de teamă să nu fie agresata din nou de fostul soţ.

Din păcate acest caz nu este deloc unul izolat. Statistic, o româncă din patru este bătută zilnic de partener şi 3 din 10 au mărturisit că au fost agresate fizic, verbal sau psihic.