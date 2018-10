”Sunt chioară, nu vad bine”. Pe ce a pus ștampila o femeie, în cabină

Pro TV

Păreri pro şi contra referendum găsim peste tot în ţară. Românii care au trecut pe la urne spun că au votat conform conştiinţei. Există însă şi categoria celor care şi-au dat răgaz până duminică.

Au fost şi câteva incidente. În Campina, un tânăr a votat de două ori, pentru că prima oară a greşit, le-a declarat membrilor comisiei. Iar un altul, din Caraş-Severin, avea la el un pistol cu bile. În schimb, în Dolj, o angajată de la primărie a mers la urne cu 17 cărţi de identitate. Poliţiştii au prins-o la ieşire.

În Braşov a fost o zi atât de frumoasă, încât mulţi au luat oraşul la pas.

Bărbat: "Astăzi mergem sigur, sigur este nevoie, e chiar necesar. Fiecare susţine ideea lui că e cea mai bună şi atunci apare ura între oameni."

În Timiş sunt aproximativ 600 de secţii de votare. Potrivit Biroului Electoral Judeţean, 7 membri din comisiile de vot nu s-au prezentat la secţie. Alţi 4 au plecat nemotivat şi vor fi sancţionaţi, potrivit legii.

Bărbat: "Voi hotărî în momentul în care va trebui să votez. Este o întrebare prea importantă şi încă nu ştiu ce o să fac."

Femeie: "Vin la vot că e o urgie în România, numai la noi se întâmplă aşa ceva."

În Constanța, aproape 16 mii de cetăţeni au votat până la prânz. Sunt destui şi cei care doar s-au plimbat pe faleză.

Femeie: "Fiecare e liber să simtă şi să trăiască cum vrea."

În Gorj, oamenii nu s-au înghesuit să îşi exercite dreptul cetăţenesc.

Bărbat: ”Nu e interesantă problema. Eu, pentru familie, ţin să se însoare bărbat cu femeie."

Cuplu: "La vot nu mergem, are cine să voteze, noi suntem în vacanţe."

Scene similare s-au derulat şi în Sibiu.

Femeie: "Suntem un popor tolerant şi pro valorile europene, deci fiecare este liber să trăiască şi să convieţuiască cum doreşte."

Femeie: "Nu pot suporta ideea că un copil trăieşte într-o familie din 2 tați sau 2 mame."

În oraşul Hârlău din Iaşi, una dintre secţiile de votare a rămas fără preşedinte chiar înainte de deschidere. Cel responsabil a spus că se simte rău şi a plecat acasă. Secţia s-a deschis cu o oră întârziere, timp în care membrii comisiei au îndemnat alegătorii la vot.

Reporter: "Aţi înţeles întrebarea de pe buletin?”

Femeie: ”Habar nu am. Am pus ștampila acolo şi gata. Sunt chioară, nu văd bine. La nimereală, nu am citit nimic, am pus numai ştampila."

În Mureş, preşedinta secţiei de votare din comuna Căluşeri a căzut vineri seară pe plăcile de beton de la intrarea în Căminul Cultural şi şi-a spart nasul. În locul ei a venit altcineva.

În ultimele trei zile, la nivelul judeţului Mureş, au fost înlocuiţi 50 de preşedinţi, care au invocat diverse motive.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer