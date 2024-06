Sucul de portocale a atins un vârf istoric de preț. Cât costă un litru de fresh în magazine

Și în România, proprietarii de baruri în care se fac sucuri pe loc spun că iau portocalele cu 8-9 lei kilogramul, față de 5 lei, vara trecută.

În baruri, diferența de preț între Mimosa, un cocktail cu prosecco și citrice, și sucul proaspăt de portocale, a ajuns aproape insesizabilă.

Culmea e că tot atât este și sucul procesat, pe care unele baruri îl importă în pungi cu robinet. În magazine, prețul litrului de suc proaspăt, valabil 3 zile, este acum între 25 și 40 de lei. Un kilogram de portocale e în jur de 10 lei. Cu asemenea prețuri au de-a face și firmele care prepară smoothie-uri de fructe și legume, în amestec.

Floriana Bălan, producător de sucuri: „Așa e, luăm portocalele mai scump. Noi folosim acum mai mult alte fructe”.

Iată motivul... Loviți, încă de anul trecut, de o vreme capricioasă, marii cultivatori de portocale storc tot mai mulți bani de la procesatori.

Claudiu Cazacu, consultant de strategie: „Avem efectele unei perioade de secetă și călduri extreme. În Brazilia cel puțin e efectul infectării pomilor cu o anumită bacterie. Pentru că nu există tratament, duce la decesul pomilor. Spania se așteaptă la o producție cu 8% sub cea de anul trecut. Deci per total în medie cu 24% sub media ultimilor 5 ani”.

Cu tot cu Italia, Grecia, Florida și California, producția globală a scăzut deja, în 2023, de la 50 de milioane de tone la 38.

În numai un an, prețul sucului natural, pasteurizat și ambalat, a crescut, la distribuitori, cu 77%. Efectul e că, pentru 20% dintre consumatorii frecvenți, paharul cu vitamine a devenit prea scump. Producătorii pot interveni cu două soluții- să ”îndoaie” sucul de portocale cu mandarine ori să adauge suc de struguri sau de măr. Desigur, clienții trebuie să fie informați, pentru că se schimbă și numărul de calorii și indicele glicemic.

Partea bună este că proprietarii unor plantații mici din vestul Europei au deschis un nou canal de vânzare, în căutarea unui preț mare pentru recolta împuținată. O platformă pentru „crowdfarming”, adică desfacerea extinsă a produselor agricole, reunește oferte de portocale din Spania, Grecia, Italia și Belgia. O cutie de 10 kilograme costă în jur de 40 de euro.

