În Bistrița, studenții iau ore suplimentare de condus. Cât așteaptă până dau traseul

Două luni trebuie să aştepte cei care au promovat examenul teoretic pentru permisul de conducere ca să poată susţine şi proba practică în judeţul Bistriţa Năsăud.

Perioada s-a dublat în lunile de vară, din cauză că studenţii, dar şi cei plecaţi în străinătate, vor să obţină carnetul în vacanţa de vară.

Cinci examinatori de la serviciul de permise din Bistriţa evaluează lunar aproximativ 1.200 de candidaţi. Dar până ajung să dea traseul, cei care iau sala trebuie să aştepte cel puţin două luni. Aşa că se văd nevoiţi să facă ore suplimentare.

Ioan Bugnar, preşedintele Asociaţiei Instructorilor Auto BN: „Îi cam deranjează un pic pe cursanți, pentru că ei în perioada asta de două luni de zile fac o pauză îndelungată, îşi pierd din dexteritate, din aptitudini şi vor fi nevoiţi să facă ore suplimentare înainte de examen. Bineînţeles că le plătesc, pentru că trebuie să fie cât de cât pregătiţi, aproximativ cu 2-3 zile înainte de examen 50 de lei - 60 de lei.”

Radu Butaci, cursant: „Și ore de condus trebuie să iei neapărat suplimentare, ceea ce implică mai mulţi bani, pentru că se uită. În 2 luni eşti ca şi cum ai fi pus piciorul pentru prima dată în maşină. Eu, de la începutul vacanţei am început şcoala, dar chiar şi aşa o să-l dau în octombrie.”

Instructorii auto spun că s-a aglomerat din cauză că pe perioada verii s-au înscris la şcolile de şoferi şi românii întorşi din străinătate, dar şi studenţii aflaţi în vacanţă.

Vasile Vlasin, instructor auto: „E personal puţin care examinează, elevii sunt mulţi, nu se pot examina 100 de elevi într-o zi. E mai uşor de condus vara, că e uscat, dar e cald.”

Daniel Mureşan, student: „Am început-o vara trecută, dar nu am apucat să dau nici măcar sala, că a trebuit să merg la Cluj şi acum am liber şi am revenit. E foarte lung, că o să plec iar la Cluj până peste 2 luni... Îmi iau liber de la facultate şi o să vin să văd, că nu am încotro.”

La rândul lor, reprezentanţii Serviciului Permise spun că aproape jumătate din candidaţi nu trec examenul teoretic, aşa că au nevoie de reexaminare şi aglomerează grila de programare.

Teodor Gârda, împuternicit şef serviciu Serviciu de Permise şi Înmatriculări BN: „Programarea practică este în perioada de circa 50 de zile de la susţinerea examenului teoretic şi promovarea acestuia. Încercam să reducem, dar promovabilitatea practică fiind redusă, se lungeşte perioada de aşteptare.”

Un elev plăteşte aproximativ 1000 de lei pentru a urma cursurile unei şcoli de şoferi. Dacă nu obţine permisul într-un an, este obligat să dea alți bani şi să repete şcoală.

