Luca Niculescu a anunțat, joi, la reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituit la nivelul Guvernului, că a fost pusă în transparență decizională Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. „Ne aplecăm și asupra acelor situații specifice care depășesc sfera violenței în forma pe care o cunoaștem toți și poartă sâmburii unei radicalizări care poate conduce la forme extreme de violență. În această dimineață, Guvernul României a publicat, în transparență decizională, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, prin care urmărim să construim un cadru sustenabil de protecție. Ne vom concentra pe dimensiunea preventivă, iar demersurile vor începe de la consolidarea capacităților instituționale de reacție și răspuns, inclusiv în ceea ce privește înțelegerea factorilor și a proceselor care stau la baza acestui fenomen”, a declarat Luca Niculescu, potrivit News.ro.

„Extremismul violent nu apare izolat, ci este rezultatul unor procese graduale”

În nota de fundamentare se arată că „extremismul violent reprezintă una dintre cele mai complexe și dinamice amenințări la adresa securității naționale, stabilității democratice și coeziunii sociale, depășind frontierele geografice și ideologice”.

„Extremismul violent nu apare izolat, ci este rezultatul unor procese graduale de radicalizare, care se dezvoltă în timp și în condiții favorizante. În formele sale nonviolente sau previolente, extremismul se manifestă prin adoptarea unor credințe relativ stabile, rigide și intolerante, care contestă valorile democratice, pluralismul și drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Aceste forme, inclusiv cele de natură religioasă, naționalistă, ideologică sau culturală, nu implică în mod direct utilizarea violenței, dar creează un cadru favorabil polarizării, izolării și legitimării unor acțiuni radicale”, scrie în document.

Inițiatorii arată că Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent își propune să dezvolte un sistem național coerent și eficient de prevenire, construit pe baze solide de colaborare interinstituțională și coordonare strategică.

Se va urmări, de asemenea, consolidarea capacităților instituționale de reacție și răspuns ale autorităților publice cu atribuții în domeniu, atât din perspectiva aprofundării cunoștințelor privind factorii și procesele care conduc la radicalizare și extremism violent, cât și din perspectiva consolidării competențelor și abilităților necesare pentru recunoașterea indicatorilor asociați proceselor de radicalizare și posibilei asocieri cu o grupare extremist-violentă.

„La nivel societal, este de așteptat ca implementarea acțiunilor prevăzute în Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent să conducă, pe de o parte, la creșterea gradului de conștientizare privind riscurile reprezentate de acest fenomen și, pe de altă parte, la consolidarea rezilienței, îndeosebi a tinerilor, prin măsuri de stimulare a gândirii critice și a celei analitice, implicării civice și consumului de produse culturale. Un alt rezultat preconizat se referă la recuperarea persoanelor victime ale radicalizării care conduce la extremism violent, prin măsuri de sprijin adaptate nevoilor lor, și reintegrarea acestora în societate”, adaugă aceștia.