Steag negru arborat la Primăria Sfântu Gheorghe, de Ziua Imnului României. Mesajul UDMR

Steagul negru care a putut fi văzut, duminică, de Ziua Imnului Naţional, pe clădirea Primăriei Sfântu Gheorghe a fost arborat în urma decesului unei persoane laureate cu premiul Pro Urbe, conform primarului Antal Arpad.

Acest premi, Pro Urbe, este cea mai înaltă distincţie instituită de Consiliul local municipal.

"A decedat o persoană laureată cu premiul Pro Urbe. Unii scriu fără să se intereseze", a declarat primarul UDMR, referindu-se la comentariile pe acest subiect apărute în spaţiul public, informează Agerpres.ro

Prefectul judeţului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat pentru AGERPRES că, din informaţiile pe care le are, steagul ar fi fost arborat încă de vineri, adăugând că autorităţile locale ar fi putut înlătura orice "suspiciune" dacă l-ar fi înlăturat cu o zi înaintea sărbătoririi Zilei Imnului Naţional.

Este pentru a treia oară când drapelul negru este arborat pe faţada Primăriei Sfântu Gheorghe în preajma unor sărbători naţionale, în urma decesului unor laureaţi Pro Urbe.

Prima dată s-a întâmplat pe 24 ianuarie 2016, iar gestul a fost interpretat de către unii dintre membrii comunităţii româneşti drept o jignire la adresa Zilei Unirii.

La acea dată, conducerea Primăriei Sfântu Gheorghe a explicat că însemnul îndoliat a fost arborat în memoria lui Sinka Mozes, un laureat al Premiului Pro Urbe, care murise în urmă cu câteva zile.

A doua oară s-a întâmplat pe 24 ianuarie 2017, când au murit doi laureaţi Pro Urbe, iar, la acea vreme, conducerea instituţiei a ţinut să sublinieze că a fost o "coincidenţă" şi că arborarea steagului negru nu are nicio legătură cu sărbătorirea Zilei Unirii.

"Categoric nu are nicio legătură (...) Mai întâi a murit domnul Laszlo Attila, laureat al Premiului Pro Urbe (...), iar apoi a încetat din viaţă şi domnul Szots Daniel, de asemenea o personalitate a comunităţii noastre, care a fost distins cu acest premiu. În memoria lor a fost pus steagul de doliu, aşa cum am procedat de fiecare dată până acum în astfel de situaţii. Este o întâmplare că decesul a coincis cu această sărbătoare şi categoric steagul nu are nicio legătură cu acest eveniment", a declarat, la vremea respectivă, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Sztakics Eva

