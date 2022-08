Stagiu militar de patru luni pentru tineri. Ministrul Apărării a anunțat câți bani vor primi voluntarii

Ministrul Apărării Vasile Dîncu a anunțat că un proiect de lege în acest sens va fi adoptat în această toamnă.

Acesta a mai precizat că persoanele care vor participa la acest stagiu militar vor primi între 1.500 și 2.000 de lei pe lună.

Iar la finalizarea programului de pregătire militară vor primi și o indemnizație: echivalentul a trei salarii medii brute pe economie, ceea ce înseamnă un câștig net de aproximativ 12.000 de lei.

„Cred că în această toamnă o să reuşim în Parlament să trecem un proiect de lege pentru stagiul militar voluntar. Patru luni ar fi maximum pentru pregătire militară, sigur, în funcţie şi de specialitate. Patru luni stai în unitate, în care ai echipament gratuit, primeşti şi o soldă. Încă nu am stabilit încă exact care vor fi sumele. Ar putea să primească în jur de 1.500-2.000 de lei pe lună. Evident că la terminarea stagiului militar există şi posibilitatea a primi trei salarii medii, ca un fel de primă pentru înscriere", a declarat ministrul Vasile Dîncu, la Antena 3.

Militarii voluntari vor fi însă obligați să se prezinte la unitățile militare de câte ori sunt chemați, inclusiv în caz de mobilizare pentru război.

„Scopul final fiind acela de a asigura o rezervă a Armatei României mult mai bună atât din punct de vedere calitativ, cât și mult mai numeroasă”, a declarat generalul Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al MApN, pentru Știrile PRO TV.

Vasile Dîncu a mai precizat că MApN a schimbat regulile pentru rezerviștii militari, care înainte nu puteau pleca la muncă în străinătate.

„Am eliminat inclusiv condiţia aceea, de a nu putea să plece în străinătate. Poate să plece să lucreze în străinătate. 15 zile poate să vină la chemare, în cazul unei mobilizări. Avem o adresabilitate destul de bună. Anul acesta am scos peste 800 de locuri, avem deja înscrişi peste 1.200. Se vor mai înscrie probabil între timp, dar am găsit şi o altă formulă: aceea de stagiu militar voluntar, pentru că şi în urma acestui război, am văzut prin reacţiile pe social media, pe TikTok, unde suntem foarte activi”, a mai spus ministrul.

