Până în prezent, aproape 725.000 de cereri au fost validate dintr-un total de peste un milion depuse, iar plățile au depășit 197 milioane de lei, arată instituția, într-un comunicat.

Schema, instituită prin OUG nr. 35/2025, acordă un tichet electronic lunar de 50 lei, utilizabil exclusiv pentru achitarea facturilor la curent. De la debutul programului și până în februarie 2026, beneficiarii eligibili au fost în medie 714.082 pe lună la nivel național.

Datele ANPIS arată un interes constant pentru această formă de protecție socială. „Evidențiază interesul constant pentru această măsură de sprijin și necesitatea menținerii protecției acordate gospodăriilor vulnerabile", precizează instituția.

Cum se depune cererea și ce greșeli trebuie evitate

Solicitanții pot aplica online, prin aplicația EPIDS, sau fizic, la oficii poștale și primării. ANPIS atrage atenția asupra corectitudinii datelor de identificare — nume, prenume, CNP și valabilitatea actului de identitate — precum și a informațiilor despre locul de consum. „Introducerea eronată a acestor informații poate conduce la invalidarea sau neeligibilitatea cererii", avertizează agenția.

Veniturile nu se completează manual, fiind verificate automat prin ANAF și Casa Națională de Pensii Publice. Odată transmisă, cererea nu mai poate fi modificată; eventualele erori impun anularea și refacerea dosarului.