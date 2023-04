Soluțiile coaliției de guvernare pentru acoperirea găurii bugetare de 20 de miliarde de lei. Românii vizați de măsuri dure

Politicienii vorbesc abia acum și de cheltuirea chibzuită a banului public, iar în unele scenarii iau în calcul chiar înghețarea salariilor pentru bugetari și tăieri de sporuri.

Ministerele trebuie să economisească benzină și să taie din achiziții. Mai mult, guvernul a înăsprit regulile pentru plata eșalonată a datoriilor către stat.

Pentru a acoperi cele 20 de miliarde de lei lipsa, liderii coaliției au început să vorbească despre diferite variante de reducere a cheltuielilor la stat.

Marcel Ciolacu, președintele PSD: "Trebuie făcută o reformă în cheltuirea banului public. Trebuie făcute reforme în ANAF. Sporurile deja câștigate trebuie trecute în anvelopa salarială".

Nicolae Ciucă, premierul României: "Aici este vorba doar de chibzuiala cheltuielilor la bunuri și servicii la nivelul altor cheltuieli care pot fi făcute".

Au fost cerute economii la achiziția de mașini și de benzină, în vreme ce Coaliția încă se gândește dacă de la 1 mai vor fi înghețate salariile bugetarilor, odată cu stoparea angajărilor. Interzicerea cumulului pensie - salariu de la stat este din nou adusă în discuție. Reduse ar putea fi și posturile de membri ai consiliilor de administrație - acei reprezentanți ai statului în companii - împreună cu indemnizațiile lor, care acum pot depăși leafa președintelui țării.

Măsurile nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitele, spun economiștii, care vorbesc de reducerea posturilor la stat si de digitalizare ca posibile solutii.

Adrian Codirlașu, vicepreședinte al CFA România: "Economia va avea un ritm de creștere ceva mai mic, decât anul trecut. Asta duce la o creștere mai mică a veniturilor, inflația se va reduce, ceea ce înseamnă iar un venit mai mic pentru buget".

Dezastru pentru ANAF în primul trimestru din acest an

Deja sunt semnale de alarmă. În primele trei luni din an, ANAF a strâns din taxe și impozite 83,5 milioane de lei, cu aproape 3 miliarde sub nivelul estimat, deși peste nivelul din 2022. Din 8 direcții regionale ale Fiscului, jumătate dintre ele - Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și Galați - au colectat sub plan.

Dintre sectoarele care aduc cei mai mulți bani la buget, comerțul, extracția de petrol și gaze și imobiliarele trag în jos încasările la buget, în primele două luni ale anului, potrivit datelor ANAF citate de hotnews.ro.

Christian Năsulea, profesor de economie: "Pe măsură ce cresc prețurile, comercianții, companiile din acest sector sunt obligate să lucreze cu marje mai mici, iar asta se traduce în profit mai puțin și atunci și impozit pe profit mai puțin de plătit la stat. Cât timp nu se iau decizii tranșante, reducerea numărului de membri din consiliile de administrație sau mutarea sporurilor nu fac decât să mimeze căutarea unor soluții".

Pentru a încasa urgent bani la buget, guvernul a stabilit că nu mai pot fi eșalonate la plata accizele, taxele reținute la sursă și cele din jocuri de noroc, în vreme ce dobânda pentru întârzieri se dublează.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 06-04-2023 20:08