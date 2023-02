Ajutor pentru crescătorii de vaci de lapte, de la buget, de 73 de euro pe cap de bovină. Care sunt condițiile

Fermierii spun că fac față tot mai greu cheltuielilor prea mari cu furajele și utilitățile.

Un crescător de vaci din județul Bacău are o fermă din care ies 10.000 de litri de lapte zilnic. După un an agricol dezastruos, spune că are mari probleme.

Ioan Chiriac: „ Am reușit să fac siloz suficient pentru animale, dar oricum cheltuielile sunt mari, deci la ora actuală producem litrul de lapte cu 2,6 și-l vindem cu 2,2, ceea ce înseamnă o pierdere de 40 de bani pe fiecare litru, nu știm cât o să putem să gestionăm pierderea, fiind un motiv serios - mai ales fermele mici renunță la vite, pentru că nu mai e rentabil.”

Autoritățile au calculat că veniturile crescătorilor de vaci au fost, în medie, cu peste 10% sub veniturile obținute, așa că e nevoie de susținerea lor printr-o schemă de ajutor de stat, aprobată azi de Guvern prin ordonanță de urgență.

Ajutorul este de 73 de euro pentru fiecare vacă de lapte, până la un maximum de 250.000 de euro pentru o fermă. Sunt și condiții care trebuie să fie îndeplinite: să fi produs și vândut între 1 august și 31 decembrie 2022, iar până la finele anului să fi avut 75% din efectivul de animale pentru care cere acum ajutor fermierul. Mai trebuie îndeplinite și formalitățile legate de registrul unic și de Agenția de Plăți în Agricultură.

Fermierul trebuie să aibă cel puțin 10 vaci adulte, iar pentru zonele de munte se acceptă un minimum de 5, cu vârste până-n 12 ani. Banii ar ajunge pentru 600.000 de animale.

Dan Nicolae Pîrvu, consultant de vânzări în agricultură: „Mai este mult timp până la primele furaje din anul 2023, nu știm ce an va fi ca an agricol, iar cele din 2022 sunt pe terminate, s-au scumpit, energia s-a scumpit, forța de muncă s-a scumpit, așadar ajutorul e binevenit.”

Petre Daea, ministrul Agriculturii: „40 de mii de fermieri de vaci de lapte vor beneficia, sprijinul total ajunge la 44 de milioane de euro”

Fermierii care îndeplinesc condițiile vor putea cere ajutorul de la Agenția de Plăți, imediat ce este publicată în Monitorul Oficial ordonanța de urgență. Plățile către fermieri vor putea fi făcute până pe 31 decembrie 2023.

