Soluția găsită de românii care au rămas fără apă din cauza secetei. În alte țări din UE există conceptul „Sponge City”

În aceste condiții, mulți colectează apa de ploaie să o folosească în gospodărie. În alte țări, există deja sisteme centralizate care adună fiecare picătură de apă din cer și o distribuie la nevoie.

În satul Cobor din Brașov majoritatea fantânilor au secat și oamenii sunt nevoiti să aducă apă de la distanță cu bidonul sau cisterna.

Erwan Joliff are apă la robinet din cele două rezervoare în care captează ploaia și care acum sunt pline. Două săptămâni de acum încolo are asigurat tot consumul familiei de 6 persoane plus irigatul grădinii.

Erwan Joliff: „Este apa pe care o folosim pentru a spăla hainele, baie, pentru toaletă, pentru spălatul vaselor”.

Sistemul de captare a apei este simplu. Ploaia căzută pe acoperiș se scurge în conducte care o duc într-un rezervor exterior sau îngropat. În caz de nevoie, o pompă împinge apoi apa spre toaletă, spre mașina de spălat sau spre aspersoarele din gradină. Costurile pentru un astfel de sistem diferă în functie de volumul colectat și calitatea apei rezultate.

Florin Ghețu, șef raion instalații: „Este o cerere tot mai mare pe segmentul ăsta, pentru că oamenii lucrează la prevenție. Cea mai frecventă cerere e pe rezervorul de 3.000 de litri”.

La o cabană din Toplița, județul Harghita, proprietarul a investit 40.000 de lei în sistemul de colectare a apei pluviale pentru a iriga spațiul verde de aproape 1.500 de mp.

Andy Kosa, proprietarul unei cabane: „Toată apa de ploaie care merge pe acoperiș e colectată prin scocurile astea din ambele clădiri și intră într-un rezervor. De de acolo se face absolut toată irigația, care este gazon și toată curtea, deci nu folosim apă din rețea. Folosim apa de ploaie pentru irigații”.

În alte țări, autoritățile investesc în sisteme centralizate de colectare a apei pluviale. Conceptul se numește Sponge City - orașul burete în care apa de ploaie este colectată inclusiv de pe străzi și folosită pentru răcirea aerului din anumite cartiere, pentru irigarea zonelor verzi ori pentru igiena toaletelor. Viena si Berlinul au de ani buni astfel de sisteme care nu lasă să se risipească nicio picătură de apă.

