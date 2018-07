Șoferul care a provocat accidentul din Olt a fost arestat preventiv. Pasagerul l-ar fi atenționat

Pro TV

Ancheta este în plină desfăşurare în cazul accidentului din Olt, transmis în direct pe internet şi soldat cu moartea a doi oameni.

Şoferul băut, care a intrat cu maşina pe contrasens şi a izbit violent un alt automobil, a fost arestat preventiv sâmbătă seara.

Între timp, pasagerul din autoturismul lui, care făcea LIVE în momentul fatidic, spune că l-ar fi atenţionat că este prea.. grăbit şi că tocmai de aceea filma ceea ce s-a dovedit a fi chiar sfârşitul soţiei sale. Femeia şi celălalt şofer n-au avut nicio şansă.

În filmarea care durează 4 minute şi jumătate se vede cum şoferul a mers şerpuit aproape tot drumul şi a intrat de mai multe ori pe contrasens. Iar manevrele imprudente au culminat cu impactul care a curmat două vieţi.

Cuplul care se afla în automobilul care circulă haotic era luat la ocazie. Bărbatul, care a filmat totul, povesteşte că îl ştia pe şofer din vedere pentru că, spune el, face curse ca să câştige un ban în plus.

Cuplul voia să ajungă la fetiţa bărbatului, într-o comună învecinată, iar omul susţine că, pe drum, i-a spus celui de la volan să conducă mai încet.

Cătălin Sindică, victimă: "l-am văzut cum merge şi am intrat LIVE când l-am văzut cât merge de repede am intrat pe LIVE. Am zis că un echipaj se găseşte ca să îl oprească. În filmuleţ părea că suntem prieteni, dacă sunt cu el, ce puteam să zicem doar "salut, asta era prietenia. Credeţi-mă că nu ştiam că mirosea a alcool până nu am aflat la spital."

Femeia de 34 de ani, din Dâmboviţa, se mutase de câteva luni la partenerul ei. Era mama a 3 copii, dintr-o căsătorie anterioară.

Mariana Popescu, mamă victimă: "Când m-a sunat băiatul - mami, ce s-a întâmplat? Eşti tare? Sunt tare, spune-mi. Ce e? Ce făcu Adriana?"

Şoferul nevinovat care şi-a pierdut viaţa în impact avea 48 de ani.

Sâmbătă seara, cel care a provocat accidentul a fost arestat preventiv. Deocamdată însă este internat, cu dureri la nivelul pieptului.

