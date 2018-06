Mărturisirile făcute de tânărul care a transmis LIVE pe Facebook accidentul din Olt

Un şofer din Olt, care s-a urcat băut la volan, a îndoliat vineri seara două familii! A condus haotic şi la un moment dat a intrat frontal într-o maşină care circula regulamentar.

O femeie, în vârstă de 34 de ani, pasagera pe bancheta din spate în automobilul individului care a consumat alcool precum şi şoferul din vehiculul izbit au murit în impact.

Momentele înfiorătoare au fost transmise, în direct pe internet, chiar de soţul femeii care făcea atunci un live pe Facebook.

În filmarea care durează 4 minute şi jumătate se vede cum şoferul a mers şerpuit aproape tot drumul şi a intrat de mai multe ori pe contrasens. În maşină cu el se afla şi un cuplu luat la ocazie.

Manevrele imprudente ale şoferului au fost transmise live, pe Facebook, de bărbatul care stătea lângă el. A urmat un impact frontal cu un autoturism care circulă pe sensul lui.

Citește și Două persoane au murit din cauza unui șofer băut din Olt. Accidentul a fost LIVE pe Facebook

Pasagerul a filmat, fără să ştie, chiar sfârşitul soţiei sale - o femeie de 34 de ani, aflată pe bancheta din spate a maşinii. Şoferul nevinovat, din cealaltă maşină, un bărbat de 48 de ani, a pierit şi el în teribilul accident.

Soţ victimă: "Soţia, să-mi scoateţi şi mie soţia! Da, da, da! E nevastă-mea în spate."

Cel care a filmat totul a fost transportat cu răni uşoare la Spitalul din Slatina. Povesteşte că îl ştia pe şofer din vedere pentru că, spune el, face curse pentru a câştiga un ban în plus. Cuplul care căuta o maşină de ocazie voia să ajungă la fetiţa bărbatului, într-o comună învecinată.

Omul susţine că pe drum i-a spus celui de la volan să conducă mai încet.

Cătălin Șindilă, soț victimă: “L-am văzut cum merge şi am intrat live când l-am văzut cât merge de repede am intrat pe live. Am zis că un echipaj se găseşte ca să îl oprească. În filmuleţ părea că suntem prieteni, dacă sunt cu el, ce puteam să zicem doar "salut", asta era prietenia. Credeţi-mă că nu ştiam că mirosea a alcool până nu am aflat la spital.”

Femeia de 34 de ani, din Dâmboviţa se mutase de câteva luni la partenerul ei. Era mama a 3 copii, dintr-o căsătorie anterioară.

Mariana Popescu, mama victimei: “Când m-a sunat băiatul - mami ce s-a întâmplat? Eşti tare? Sunt tare spune-mi. Ce e? Ce făcu Adriana?”

Şoferul care a provocat accidentul a fost reţinut pentru 24 de ore. Deocamdată este internat, cu dureri la nivelul pieptului.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Olt: "În urma testării cu aparatul etilotest, şoferul vinovat de producerea accidentului a avut o alcoolemie de 0,58 mg/l în aerul expirat.

Procurorii cer arestarea lui preventivă.