Vești proaste pentru familiile fetelor ucise de o șoferiță în cartierul Andronache. Ce se întâmplă cu despăgubirile

Judecătoria Sectorului 2 a dat sentința în prima instanță

Judecătoria Sectorului 2 a dat sentința în prima instanță pentru teribilul accident produs în februarie 2021 în cartierul bucureștean Andronache. Șoferița de 57 de ani este acuzată că a urcat atunci băută la volan și a pierdut controlul asupra mașinii. A intrat în plin pe trotuar unde a lovit cele două victime, una de șase, cealaltă de 20 de ani.

La un an și jumătate de la tragedie, femeia a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru ucidere din culpă și la un an și șase luni pentru conducere sub influența alcoolului.

Șoferița a primit pedeapsa cea mai grea

Cele două pedepse au fost contopite, iar șoferița a primit pedeapsa cea mai grea, de patru ani de închisoare, la care s-a adăguat un spor de șase luni, așa că pedeapsa rezultantă este de patru ani și jumătate cu executare în spatele gratiilor.

Familiile celor două victime ucise în accident ar trebui să primească despăgubiri morale și materiale

În plus, familiile celor două victime ucise în accident ar trebui să primească despăgubiri morale și materiale. În total, peste 850 de mii de euro. Banii nu ar urma să fie, însă plătiți nu de șoferiță, chiar dacă vinovația i-ar fi stabilită definitiv. Judecătorul a stabilit ca despăgubirile să fie acoperite de polița de asigurare RCA emisă de City Insurance. Compania de asigurări se află în procedură de faliment, iar responsabilitatea plății i-ar reveni lichidatorului judiciar.

Sentința Judecătoriei Sectorului 2 nu este, însă definitivă. Ea poate fi contestată la Curtea de Apel București. Între timp, însă șoferița de 57 de ani râmâne sub control judiciar.

