Agresorul, un bărbat de 32 de ani, se afla sub influența alcoolului în momentul incidentului. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2026, în Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit surselor, bărbatul de 32 de ani i-a cerut șoferului de Bolt să îl transporte, împreună cu o femeie, pe o stradă din Sectorul 5. Femeia care îl însoțea are calitatea de martoră în dosar. După ce au ajuns la prima destinație, clientul s-a răzgândit și i-a solicitat șoferului să îl ducă până la o casă de amanet, aflată tot în Sectorul 5. Conflictul a izbucnit la cea de-a doua destinație, în momentul în care șoferul i-a cerut plata cursei. Bărbatul i-a adresat injurii, după care l-a lovit cu un cuțit la nivelul mâinii. Victima a reușit să scape, s-a urcat în mașină și a părăsit zona.

Polițiștii Secției 19 au fost sesizați printr-un apel la 112, la data de 31 octombrie, în jurul orei 03:00. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul secției de poliție pentru stabilirea situației de fapt.

La fața locului a intervenit și un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primul ajutor medical. Ulterior, șoferul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

În urma administrării probatoriului, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Aceleași surse susțin că acesta executase anterior o pedeapsă pentru furt calificat și se afla în perioada postexecutorie, fiind eliberat din închisoare în urmă cu aproximativ două luni.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Poliția Capitalei precizează că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probelor necesare pentru a se stabili dacă a fost săvârșită o infracțiune. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.