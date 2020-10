Situație dramatică în Oltenia. Bolnavii de Covid-19 în stare gravă nu au loc la ATI

Pandemia începe să își arate cea mai urâtă față. Ne confruntăm cu o criză a locurilor în secțiile de terapie intensivă din țară și sunt județe unde acestea sunt deja pline. În Olt, situația este critică.

Medicii caută de trei zile un loc pentru un pacient infectat cu SARS-CoV-2 care este în stare gravă.

Pentru un altul, au găsit o soluție abia marți. Iar o femeie de 55 de ani a murit după ce a fost transferată în mai multe spitale. Familia susține că ar fi ajuns mult prea târziu la ATI.

În Balș - un oraș cu 18.000 de locuitori din județul Olt - sistemul medical își arată neputința în lupta cu coronavirsul.

Spitalul orășenesc nu are secție ATI pentru cei infectați cu SARS-CoV-2 aflați în stare gravă și unul dintre pacienții de acolo are nevoie urgent de terapie intensivă.

Doctorii încearcă încă de vineri să îl trimită la un alt spital, în ATI - dar până acum nu i-au găsit un loc și se pierd ore importante pentru salvarea lui.

Carmen Grigoroiu, manager Spitalul Orășenesc Balș: ”Am făcut demersuri la Spitalul Slatina, la Spitalul Caracal, spitalele covid din județ, personal am sunat la Târgu Cărbunești, am vorbit cu managerul și a zis că nu mă poate ajuta că nu au locuri libere pe terapie și am comunicat prin CJCCI iar dumnealor prin centrul national”.

Pacientul care are nevoie de terapie intensivă are 53 de ani. Pe lângă infecția cu SARS-CoV-2 a fost diagnosticat cu diabet și - în plus - are obezitate de gradul doi și hipertensiune.

Carmen Grigoroiu: ”Nu ar trebui să fie conform ordinului 1513 într-un spital orășenesc".

Într-o situație similară cu a lui a mai fost și un al doilea bolnav cu coronavirus. Pentru acesta s-a găsit un loc într-un spital cu secție ATI abia după trei zile de când doctorii au început demersurile.

Bărbatul de 53 de ani mai trebuie să mai aștepte.

Florin Constantin Homirean, prefectul județului Olt: ”Pentru ambele persoane am încercat încă de ieri să găsim locuri libere în alte spitale din România prin CJCCI cu sprijinul CNCCI de la București. La nivel județean se caută soluții".

Până acum, nu s-au găsit.

Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției este responsabil să găsească un loc în secțiile de terapie intensivă pentru acest bolnav.

Până la această oră, cei vizați nu au formulat un răspuns despre situația din Balș.

Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică: ”Transferul oricărui pacient pe o secție de terapie intensivă, indiferent dacă discutăm de pacienți covid sau non-covid, este extrem de urgent, dar noi avem o problemă în România, pe partea de administrare, de organizare. Pentru că numirile la managementul spitalelor s-a făcut pe criterii politice nu pe criterii de competență și atunci ce se întâmplă este că avem un aparat administrativ în spitale pe un nivel de competență redusă, și atunci în loc să prioritizeze fiecare secundă din timp, prioritizează mai rapid procesele administrative".

Nu s-ar fi intervenit prompt nici în cazul unei paciente de 55 de ani - acuză fiul ei.

Femeia a fost răpusă de coronavirus în București, după ce ar fi trecut mult până a fost transferată acolo de la spitalul din Balș.

Alexandru Iulius Vâlceloiu, fiul femeii decedate: ”Au ținut-o prea mult la Spitalul Balș, 14 zile, de pe data de 17 până pe data de 30 inclusiv, când a fost transferată la Spitalul Caracal, unde a stat 2 zile, i s-a făcut un tomograf unde s-a văzut că plămânii sunt terminați 90%, starea de rău au spus că este de aproximativ 10 zile iar pe data de 2 au transferat-o la Spitalul Colentina, iar pe data de 9 a decedat".

În spitalele din Olt sunt doar 21 de paturi în secțiile de terapie intensivă pentru bolnavi infectați cu SARS-CoV-2.

Toate sunt ocupate. În județ, marți au fost confirmate 65 de cazuri noi și două decese.