Situaţia din Capitală devine tot mai îngrijorătoare. De o lună de zile nu mai sunt locuri în spitalele Covid

Crește alarmant și numărul de infectări din capitală. Cu o rată de 3,69, la mia de locuitori Bucureștiul se află pe locul 4 în topul zonelor cu incidență crescută.

Este depășit doar de 3 județe: Cluj, Sălaj și Alba. Capitala înregistrează însă joi, aproape de 2 ori mai multe îmbolnăviri, decât au aceste județe, în total. Iar locuri în spitalele COVID, nu mai sunt, de o lună.

Sunetul ambulanțelor taie tot mai des zgomotul celui mai populat oraş al ţării, de unde este guvernată România.

Capitala a înregistrat o cifră record – 1129 de cazuri noi, din peste 34 de mii, despistate până acum, de când au început testările.

O incidenţă de 3,69 la mia de locuitori, care plasează Bucureştiul pe locul 4 la nivel naţional. În aceste condiţii, oamenii ar trebui să poarte mască peste tot, dar nu toţi ţin la sănătatea lor.

În ziua în care Bucureştiul are cazuri confirmate aproape cât au la un loc judeţele Timiş, Cluj, Sibiu, Braşov şi Bihor, a depus jurământ noul primar al capitalei. Deocamdată a vorbit despre măsurile de protecţie pe care trebuie să le ia fiecare.

Nicusor Dan, primarul capitalei: "Oamenii să poarte măşti, să se spele pe mâini".

Suntem la aproape o lună de când medicii au anunţat că în spitalele COVID din Bucureşti nu mai sunt locuri libere, la secţiile de terapie intensivă. Situaţia din capitală devine tot mai îngrijorătoare, deşi evoluţia negativă a cazurilor are loc chiar sub nasul tuturor autorităţilor de la nivel central. Bucureştiul are 45 de spitale de stat, din care 5 sunt angrenate în totalitate şi alte 14 parţial, pentru tratarea pacienţilor cu coronavirus.

La nivel naţional, în topul judeţelor cu cea mai mare rată de infectare conduc detaşat 3 judeţe vecine. Cluj, urmat de Sălaj şi Alba.

Şeful DSP Alba spune că judeţele au ajuns în top pe fondul unei testări masive, nu pentru că ar fi vorba de o transmitere intra regională.

La Alba de exemplu, s-au făcut până acum peste 100 de mii de teste, la o populaţie de 370 de mii de locuitori.

Sunt însă peste 4600 de cazuri confirmate până acum, adică un caz la fiecare 21 de teste efectate! Iar joi au fost 195 de confirmări noi.

Alexandru Sinea director DSP Alba: "Au fost izolaţi, noi testam masiv".

În judeţul Cluj rata de incidență a cazurilor de infectare a ajuns la 4,3. Cea mai mare din toată ţara. În acest moment toate paturile de la terapie intensivă sunt ocupate, medicii caută soluţii.

Ioan Mureșan- Manager Spital de Boli Infecţioase Cluj: ”Cum se eliberează cum se ocupă pentru că noi avem un rulaj foarte mare, circa 70-80 de pacienţi zilnic, cum se eliberează vin alţii. Îmi spun că: Domnul director, nu vă gândiţi şi la noi? Ba mă gândesc, tot timpul ne gândim la ei. Încercăm să le dăm speranţe că lucrurile se vor termina într-un viitor nu prea îndepărtat".

Iată ce spune un specialist în sănătate publică:

Răzvan Cherecheș, specialist în sănătate publică: "Ar fi trebuit impusă obligativitatea purtării măştii în toate spaţiile publice când se trecea deja de 1,5. Nu trebia aşteptat până la 3. Avem transmitere intracomunitara, trasmitere în interiorul comunităţii. Toate centrele, oraşele mari sunt conectate inevitabil cu toate zonele din jur. Un exemplu simplu e în Cluj: vin studenţi din toate judeţele din Transilvania, care periodic se duc acasă după zacuscă, după haine curate, şi sunt cărăuşi, vrei nu vrei".

Există pe de altă parte multe judeţe care au rata mică de infectare, puţin peste 1 la mie, dar ce-i drept şi un număr foarte mic de testări efectuate până acum.