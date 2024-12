Ordonanța „trenuleț” calcă milioane de salarii. Vor fi însă și 1,8 milioane de angajați cu lefuri mai mari chiar din ianuarie

Anul 2025 va începe bine pentru cei mai mulţi dintre angajaţii plătiţi cu salariul minim pe economie. Leafa acestora va fi cu 211 lei mai mare, adică obţin o majorare de sub 10 procente.

Unii dintre ei însă vor avea de pierdut fie pentru că rămân fără anumite facilități fiscale, fie pentru că nu li se vor mai plăti orele suplimentare, cum este cazul bugetarilor. În semn de protest, sute de angajaţi din penitenciare au oprit marți lucrul.

1,8 milioane de angajați sunt plătiţi cu salariul minim pe economie.

De la 1 ianuarie, salariul minim urcă de la 3.700 de lei brut la 4.050 de lei. Majorarea înseamnă că în mână un angajat va primi în plus 211 lei, adică în total 2.574 de lei. Fără 300 de lei netaxați de stat - măsură menținută de Guvern și pentru 2025 - am fi vorbit de o creștere modestă a veniturilor pentru 1,8 milioane de angajați. Totuși, veștile nu sunt bune pentru toți salariații -unii dintre ei vor pierde la leafă pentru că dispar facilitățile fiscale pentru IT și construcții.

Sterică Fudulea, prim vicepreședinte Consiliul IMM-urilor: „Măsura pe care noi am solicitat-o a fost aceea de menținere a celor 300 de lei scutiți de impozit. Din păcate, măsura a fost adoptată nu în ultima zi a anului, în penultima a anului”.

De exemplu, un lucrător din construcții care acum e plătit cu un salariu brut de 7.000 de lei, primește net 4.882 de lei. De la 1 ianuarie, la același brut, va încasa 4.092 de lei, deci cu aproape 800 de lei mai puțin, potrivit calculelor făcute de o platformă de profil.

Afectați sunt și cei din IT. De exemplu, un programator plătit acum cu 15.000 de lei brut, primește în mână 9.884 lei, pentru că acum e scutit de impozitul pe venit și de o parte din contribuția la pensie. De la anul, însă, netul se reduce la 8.775, deci pierde mai bine de 1.100 de lei.

Pe de altă parte, unii angajați de la stat vor pierde din venituri pentru că nu li se vor mai plăti orele suplimentare. Anunțul i-a făcut pe mii de salariați din penitenciare să înceteze lucrul- de exemplu, la Iași, Cluj, Craiova și Târgu Jiu.

Florin Șchiopu, lider sindical penitenciare Gorj: „De data asta, refuzul muncii suplimentare e permanent. Nu cerem decât plata muncii corecte. La momentul ăsta, în foişoarele pe care le vedeţi în spatele meu sunt ocupate de colegii noştri din sectorul administrativ, adică bucătar, magazioner”.

Și în Capitală, 400 de angajați din Penitenciarul Rahova au protestat în fața unității.

Mişcări similare au fost anunțate pentru anul viitor și de alte sindicate din mai multe domenii, inclusiv educație și sănătate.

