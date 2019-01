Ce scrie scrie presa internațională despre eșecul lui Halep de la Sydney. ”Barty a distrus-o”

Pro TV

Numărul 1 mondial, Simona Halep, a fost învinsă în două seturi 6-4, 6-4 la Sydney de Ashleigh Barty, numărul 15 WTA.

Pentru Simona Halep, jocul de la Sydney a fost primul meci, după ce în octombrie a fost diagnosticată cu hernie de disc, dar și după despărțierea de antrenorul Darren Cahill, care a antrenat-o timp de 4 ani.

După terminarea meciului din care a ieșit învingătoare, Barty a făcut și câteva declarații: "În cele din urmă mi-am învățat lecția. La Montreal mi-a dat o lecție. Însă în Cincinnatti a fost mai bine, iar astăzi am arătat mai mult, mi-am dat o șansă. Cel mai bun lucru este că am crezut că pot câștiga. Amândouă am jucat bine, dar ma bucur că eu am ieșit învingătoare", a spus Barty.

-Aug 6, 2018: Halep defeats Barty 6-4 6-1

-Aug 13, 2018: Halep defeats Barty 7-5 6-4

-Jan 9, 2019: Barty defeats Halep 6-4 6-4 Ash: “I finally learned my lesson.”#SydneyTennis pic.twitter.com/iKbpKAtmnE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2019

Tenismena urmează să joace împotriva lui Elise Mertens sau a câștigătorului primei runde dintre Anett Kontaveit și Monica Puig în sferturile de finală.

Și presa internațională a vorbit despre meciul începutului de an.

"Sportiva numarul 1 a Australiei a eliminat-o pe numărul 1 mondial, Simona Halep, și obține cea mai mare victorie a carierei", a scris cei de la Sydney Tennis.

"Ashleigh Barty reușește prima victorie din cariera în fața Simonei Halep, scor 6-4, 6-4!", relatează WTA.

Și Montreal Gazzette a scris despre jocul de la Sydney: "Simona Halep, numărul 1 mondial, a fost învinsă în două seturi 6-4, 6-4 de Ashleigh Barty".

"Dacă spatele i-a ţinut, jocul ei a fost puţin absent în faţa lui Ashleighe Barty. Finalistă anul trecut la openul australian, numărul 1 mondial, în vârstă de 27 de ani, este lansată într-o cursă contracronometru pentru a ajunge la cel mai bun nivel înaintea primului grand slam al anului", a scris lequipe.fr.

"Ash Barty o învinge pe numărul 1 WTA, Simona Halep, la revenirea româncei în circuitul feminin," au scris cei de la Fox Sports.

"Ash Barty obține una dintre cele mai mari victorii din cariera după ce a distrus-o pe numărul 1 mondial, Simona Halep, în două seturi identice la Sydney", a transmis Herald Sun.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer