Simona Halep, eliminată în turul doi la Sydney de Ashleigh Barty

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-4, de australianca Ashleigh Barty, locul 15 WTA, în turul al doilea al Sydney International, turneu de categorie Premier. Halep a fost acceptată direct în această fază a competiţiei.

Pe o vreme vântoasă, dar caldă (27 de grade Celsius), Halep a jucat primul meci după o pauză de peste trei luni, cauzată de accidentarea suferită la spate. Examenul la care a fost supusă jucătoarea română la debutul ei în 2019 a fost unul dificil, poate prea dificil pentru stadiul actual de condiţie fizică al Simonei Halep.

.@ashbar96 claims her first career win over Simona Halep, 6-4, 6-4!#SydneyTennis pic.twitter.com/pc3pjzONb7