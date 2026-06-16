„Din analiza parcursului legislativ al legii criticate şi din compararea formelor pe care aceasta le-a avut de la momentul iniţierii şi până la momentul adoptării, reiese faptul că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie referitoare la principiul bicameralismului, motiv pentru care apreciem că se impune reanalizarea acesteia de către Parlament", reiese dintr-un comunicat transmis, marţi, de Administraţia Prezidenţială.

În expunerea de motive a propunerii legislative este invocat faptul că România are deschise două dosare de infringement - 2025/0097 şi 2025/0098 - pentru netranspunerea în termen a unor reglementări europene.

Camera Deputaților a introdus un amendament nou

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat fără modificări Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2025. În schimb, un amendament adoptat exclusiv de Camera Deputaţilor introduce o scutire de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiţionale produse în gospodării, în limita a 200 de litri anual, cu condiţia să nu fie supuse vânzării.

„Scutirea de la plata accizelor introdusă prin amendamentul adoptat de Camera decizională nu decurge din niciuna dintre directivele a căror transpunere a generat ordonanţa, nu are legătură cu închiderea dosarelor de infringement în materie de TVA şi nu se înscrie, aşa cum am arătat, în niciun fel în obiectul delegării legislative care a stat la baza adoptării OG nr. 22/2025", se arată în cererea de reexaminare.

Conform aceleiaşi surse, noua soluţie legislativă adoptată de Camera decizională „ar putea crea şi o problemă distinctă de compatibilitate" cu Directiva 92/83/CEE - dacă scutirea introdusă nu se încadrează în art. 27 din acest act european, în sensul că România „riscă un al treilea dosar" de infringement.

Președintele avertizează asupra unui nou risc

„Deosebirea de conţinut juridic dintre forma adoptată de Senat şi forma adoptată de Camera Deputaţilor este prin urmare majoră: prima Cameră a deliberat exclusiv asupra unui regim special de TVA, generat de obligaţii europene precise şi circumscrise, iar Camera decizională a adăugat o reglementare de politică fiscală internă autonomă, plasată într-un titlu distinct al Codului fiscal, fără nicio conexiune normativă, teleologică sau procedurală cu materia dezbătută de Senat", subliniază preşedintele.

Se menţionează că, potrivit celor statuate de Curtea Constituţională, Camera decizională „nu poate modifica substanţial" obiectul de reglementare şi configuraţia iniţiativei legislative, cu consecinţa deturnării de la finalitatea urmărită de iniţiator.

„Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că principiul bicameralismului impune ca legea adoptată de Camera decizională să se menţină în marja de reglementare configurată de iniţiativa legislativă şi de dezbaterile/soluţiile Camerei de reflecţie, astfel încât să nu se ajungă la situaţia în care o singură Cameră legiferează, în fapt, exclusiv", precizează preşedintele.

Ordonanţa vizează transpunerea Directivei (UE) 2020/285 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte regimul special pentru întreprinderile mici, a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă şi schimbul de informaţii în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici, precum şi a Directivei (UE) 2022/542 privind cotele taxei pe valoarea adăugată.