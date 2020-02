Scene revoltătoare în Bacău. Un copil de 10 ani, violat de un vecin. Reacția părinților

Un bărbat de 58 de ani din județul Bacău a fost reținut pentru 24 de ore, acuzat că l-a violat pe un băiețel de 10 ani, vecin cu el.

Chiar bunica celui mic a fost cea care a alertat poliția, după ce l-a prins pe individ dezbrăcat, în camera nepotului. Suspectul profitase de faptul că părinții victimei nu erau acasă, iar bătrâna era în camera ei, bolnavă. Dar chiar și așa, omul a negat inițial acuzațiile și abia în fața anchetatorilor și-a recunoscut fapta.

Bărbatul obișnuia să îi ajute la treburile gospodăriei pe părinții băiețelului de 10 ani.

În ziua cu pricina, copilul s-a întors ca de obicei de la școală și i-a spus bunicii că merge în camera lui să-și facă lecțiile. La un moment dat, femeia l-a auzit strigând după ajutor, iar când s-a dus până acolo, l-a găsit pe vecin în camera copilului, dezbrăcat.

Bunica victimei: „Dezbrăcat și el și băiatul. Copilul era în brațele lui și îl strângea.”

Citește și Un bărbat a torturat și violat un copil de 2 ani. Ce pedeapsă a primit

Reporter: „Ce a făcut după asta?”

Bunica: „Ce a făcut, a plecat, că l-am dat afară din casă.”

Reporter: „Nu a zis nimic?”

Bunica: „Nu.”

Îngrozită, bunica i-a anunțat apoi pe părinții copilului, care au sunat la 112. Polițiștii l-au găsit pe suspect acasă, beat.

Mama victimei: „Ne mai ajuta la treabă, mai servea un pahar cu soțul, mai stăteau la televizor, că el nu are. Nu am dat motive să îi facă vreun rău copilului. Nu am gândit că se va întâmpla așa ceva.”

Copilul a fost examinat miercuri de către de medicii care au confirmat agresiunea sexuală. Tot miercuri, copilul a discutat și cu un psiholog, care încearcă să îl ajute să treacă peste traume. Între timp, suspectul a ajuns după gratii.

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: „Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 58 de ani din comuna Dofteana, bănuit de comiterea infracțiunii de viol.”

Individul va fi prezentat unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!