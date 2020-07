Scandal în satul de vacanță. Trei tineri, transportați la spital

Scandal în satul de vacanță de la Băile Figa, din Beclean. Mai mulți indivizi s-au luat la bătaie, cel mai probabil din cauza unei fete, spun polițiștii.

Scandalul a culminat cu momentul în care unul dintre ei a tras cu un pistol cu bile de cauciuc. Trei tineri au ajuns la spital iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a petrecut.

O tânără, în centrul scandalului

Totul s-ar fi petrecut duminică, în zorii zilei, când tinerii care au chefuit toată noaptea au avut chef de scandal. Imediat, a izbucnit un conflict cu un alt băiat, însoțit de o adolescentă. S-au certat și apoi s-au luat la bătaie, iar în apărarea fetei au sărit alți doi turiști.

Turist: ”Am înțeles de la polițiști că s-au bătut și au găsit ceva arme. a fost zgomot mare și dacă știam nici nu mai veneam aici, am venit cu familie și copii să avem liniște.”

Unul dintre indivizi, în vârstă de 27 ani, a început să tragă cu un pistol cu bile de cauciuc și a rănit-o pe tânără. Alarmați de zarvă, turiștii din zonă au sunat la 112.

Proprietar cabană: ”Acolo a fost bătaia, așa am auzit. Eu, după ce vin clienții, nu mai mai bag.”

Proprietară cabană: ”A primit fata un mesaj că s-a întâmplat ceva. Noi nu am auzit nimic dar anturajele astea. Am crezut că e totul o glumă și am rămas stupefiată când am auzit.”

Trei tineri, transportați la spital

Trei tineri au fost transportați la spital cu ambulanța, în stare stabilă. Fata, cu o plagă la picior, va mai rămâne internată câteva zile, spun medicii.

Anatolii Rurac, director medical Spitalul Beclean: ”Au fost aduse trei persoane, victimele unei agresiuni. Prima, o fată de 21 de ani, prezenta o plagă la gamba dreaptă. A fost transferată la Spitalul din Bistrița.”

Primarul din Beclean spune că va lua masuri și le va atrage atenția proprietarilor de cabane să fie mai atenți în selectarea clienților.

Nicolae Moldovan, primar Beclean: ”Am auzit că a fost scandal între două grupuri de cazați. Vom lua masuri.

Reporter: S-a tras cu pistolul?

Nicolae Moldovan, primar Beclean: ”Da, am auzit că și asta. Vom avea o întălnire, ca proprietarii de cabane să își poată selecta clienții.”

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: ”La fata locului, polițiștii i-au identificat pe doi tineri de 24 și 27 de ani care ar fi agresat alți doi tineri și o tânără din Beclean. Tânărul de 27 de ani ar fi amenințat și a tras cu un pistol.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii publice, lovire și alte violențe, dar și pentru portul și folosirea fără drept a unor obiecte periculoase.