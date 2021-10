Scade interesul pentru limba engleză? Tot mai mulți elevi din România au început să învețe chineza

În ziua de astăzi, elevii românii sunt tot mai dornici să înveţe limba chineză! Zeci de liceeni din orașul Reghin, județul Mureș, au ales să învețe despre cultura chineză, chiar de la profesorii din China.

Această limbă se studiază în cadrul programul şcolar, însă este materie opţională. Iar pentru că suntem în plină pandemie, cursurile se desfăşoară online.

Chineza este cea mai vorbită limbă din lume și tot mai multe firme cer la angajare cunoașterea acesteia. Este și motivul pentru care un profesor al Liceului Teoretic „Lucian Blaga" din Reghin a pus bazele cursurilor pentru elevi.

Iringo Reichenberg, coordonator proiect: „Ne-am uitat care ar fi un viitor pentru elevii nostrii, ne-am uitat care este situația pe piață muncii, și am văzut că încet, încet, chineza vă fi o limbă căutată atât în Romania, cât și în Europa. 72 de elevi s-au înscris în acest an, cursurile se vor tine pe toată perioada acestui an școlar”.

Peste 70 de liceeni au ales ca, pe lângă materiile obligatorii, să studieze și limba chineză. Se pare că ei văd această disciplină că pe o oportunitatea de dezvoltare personală, dar și profesională. După prima oră au şi învăţat câteva cuvinte.

Cătălin Man, elev clasa a X-a: "Am ales limba chineză pentru că este diferită de toate celelelte și iese în evidență. Dacă nu mi se oferea la școală, nu cred că aveam unde să învăț altundeva. Am învățat să salutăm, să spunem 'Ni hau', salutul lor. Profesorii sunt din China, sunt înțelegători”.

Cosmina, elevă clasa a XII-a: „M-am gândit că este o oportunitate destul de bună pentru un viitor, dacă vreau să plec sau să călătoresc în jurul lumii. Avem câteva ore pe săptămână online, pe Zoom”.

Reprezentanții școlii se gândesc să colaborareze și pe viitor cu profesorii din China, după ce au văzut că există interes pentru această limbă străină.

Andreea Dumitrach,e director liceu: „Aduce foarte multe oportunități elevilor noștri. De la a cunoaște o limbă străină, până a avea acces la o cultură extrem de interesantă, cu multă tradiție și multe valori. Interesul mare al elevilor ne face să credem că este de bun augur să continue și la anul și să trecem la un nivel avansat".

După terminarea cursurilor, liceeni vor avea ocazia să obţină certificate internaţional de competenţă lingvistică, nivel începător, dar şi să participe la programe de instruire în China.