Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la plămâni în stadiul 4 cu metastaze

„La mine, în momentul de față, este ziua și încercarea. Tocmai vă anunțam că voi veni la Tulcea, la concert, cu Ovidiu Lipan. Azi m-am dus până la Paris, la un doctor specialist care mi-a dat un foarte mare tratament, trebuie să-l fac împreună cu chimioterapia despre care o să aflu peste două zile ce este exact și acest domn doctor mi-a zis că îmi interzice să urc pe scenă”, a spus Rona Hartner pe contul ei de Facebook.

Aceasta a spus în continuare că din cauza metastazelor pe creier nu mai are voie să conducă.

„Mă gândesc acum...cu cancerul ăsta, cu problemele astea, mi-a dat peste cap programul, dar sigur fac eu ceva din chestia asta, nu las așa nefructificată, dar aveam și eu niște planuri, aveam și eu niște concerte vara asta, aveam și eu niște proiecte. În primul rând, începând de acum nu mai am voie să conduc din cauza metastazelor pe creier, nu mai am voie să urc pe scenă, nu mai am voie să cobor scările singruă. Am voie să mă plimb în jurul casei vreo 5 kilometri pe zi ca să se oxigeneze corpul și am voie să stau în pat”, a mai spus artista.

În 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat. Atunci, artista a reușit să se vindece.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 26-07-2023 08:35