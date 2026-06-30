Mulți și-au mutat toate activitățile necesare cât mai dimineață, când sunt cu 10 grade mai puțin, așa încât, atunci când temperaturile încep să urce, spre prânz, să se poată refugia la umbră și răcoare.

23 de grade arăta termometrul la ora 6 dimineața, în mijlocul Brașovului. O temperatură de miezul zilei, deși soarele abia răsărise.

Parcurile se animă mult mai devreme. Oamenii ies să facă sport cât aerul e încă respirabil.

Cei care au animale de companie se grăbesc să le scoată la plimbare în răcoarea dimineții, înainte ca asfaltul să devină încins.

Femeie: „Ies mai devreme cu el acum, de dimineață.”

Femeie: „De la 6 fără 10 până la maxim 7! Suferă, deja vedeți că suferă!"

La 7 dimineața, piețele din Craiova erau deja pline. Oamenii s-au grăbit să se aprovizioneze înaintea prânzului de foc.

Bărbat: „Înainte plecam mai târziu, pe la 7 jumate - 8 plecam de acasă. Acum am plecat la 6, de frica dumneaei, căldura."

Și cuptoarele din bucătării se pornesc cu noaptea în cap.

Și lucrul din grădină se face tot în zori.

Bărbat: „M-am sculat mai de noapte puțin, că mai târziu e foarte cald, trebuie să duc motopompa la apă ca să ud toată grădina.”

Echipă: Electra Ghiza, Roxana Vlădășel, Gigi Ciuncanu, Laszlo Nagy, Edi Măriuță