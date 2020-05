Românii care au rămas în orașe, în weekend, au ieșit la plimbare în parcuri. „Sărbătorim în aer liber”

Cei care nu s-au încumetat să iasă din oraș au preferat parcurile. La iarbă verde se sărbătoresc acum zilele de naștere, se dau întâlniri sau se revăd vechi prieteni.

În plus, după atâta amorțire, este loc și pentru puțin sport.

Izabela: „Sărbătorim în aer liber, chiar este ziua mea, cu toate că anul acesta am zis că nu o să trec acest an, ca și când n-ar fi, și atunci o să rămân la 30 de ani. Am luat o păturică și urmează să facem un picnic la iarbă verde dacă ni s-a dat voie în parc. Trebuie să apreciem și să fie ca o lecție de viață că lucrurile mărunte sunt cele mai importante”.

Prietena Izabelei: „A fost dificil, că sunt cozi mari la toate magazinele și abia am putut să găsim un cadou și ne-a venit o idee pe moment, să facem frumos, în aer liber”.

Reporter: „Dacă nu ați fi fost în Herăstrău, unde ați fi fost acum?”

Prietena Izabelei: „La mare, cu siguranță”.

După agitația de noaptea trecută, când Herastraul a fost scena unor petreceri ad-hoc, astăzi, în parc, a fost liniște. Multe familii cu copii, tineri cu biciclete sau sportivi amatori, pe terenurile de tenis.

În Cișmigiu, aceeași atmosfera, completată, însă, de plimbările cu barca.

Sunt și bucureșteni care au ieșit la picnic. Au înlocuit pătura cu hamacul și s-au bucurat de vremea perfectă.

La plimbare în număr mare s-a ieșit și pe faleza Dunării, în Galați.

Reporter: „De ce v-a fost cel mai dor în perioada asta?”

Persoană de pe faleza Dunării: „De copii, că avem copiii în București. Nu i-am văzut de anul trecut. La o adică, făceam rost de bani de amendă, dar mi-e frică mai rău să nu îmi îmbolnăvesc copiii”.

De luni, cei care ies în grupuri mai mari de trei persoane sau nu respectă regulile de distanțare socială riscă amenzi între 5 și 25 de mii de lei.