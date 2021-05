Romanian Creative Week - Interviurile #NEXTHASHTAG. Tudor Chirilă, despre primul an de pandemie

Tudor Chirilă a vorbit despre impactul negativ enorm pe care pandemia l-a avut asupra businessului său – o scădere de 95% a cifrei de afaceri, dar și despre cum au fost afectați toți artiștii în această perioadă.

Artistul a discutat și despre măsurile de sprijin venite din partea statului, insuficiente în comparație cu ajutoarele financiare oferite artiștilor din Occident.

Într-un interviu oferit jurnalistei Irina Păcurariu, Tudor Chirilă a atins și posibilitatea redeschiderii sectorului cultural, a evenimentelor cu publicul, precum și despre importanța campaniei de vaccinare.

Declarațiile lui Tudor Chirilă au fost făcute în emisiunea #NEXTHASHTAG, din cadrul proiectului Romanian Creative Week (RCW – https://romaniancreativeweek.ro/), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, organizat la Iași în perioada 2 – 6 iunie 2021.

Interviul integral realizat de Irina Păcurariu cu Tudor Chirilă poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=-ezcRO7xE-g



Prezentăm, mai jos, câteva dintre pasajele importante ale interviului:



„Să faci muzică este un business.

Businessul nostru a căzut, în pandemie, cu 95%”



Irina Păcurariu: Înainte de pandemie, una dintre marile verificări ale voastre, ale artiștilor, în privința relației cu publicul, erau turneele, concertele. Îi vedeai pe oameni, îi făceai să se bucure, să fie acolo cu tine, să-ți fredoneze melodiile. Ce se întâmplă acum, fără evenimentele acestea, fără să-ți privești publicul în ochi?

Tudor Chirilă: „Este extrem de greu. Să faci muzică este un business. Businessul nostru a căzut, în pandemie, cu 90-95%, ca cifră de afaceri. Tot ce încercăm acum este să păstrăm echipa din jurul nostru. Facem o grămadă de lucruri singuri, eu am devenit un fel de om-orchestră. E foarte greu să ții lângă tine, în perioada asta, tehnicienii. Nu poți să le dai bani pe nimic, pentru că nu ai acești bani.

Avem un ecosistem care înseamnă chirii, echipamente, oameni. Avem niște oameni pe care nu vrem să-i pierdem pentru că, dacă i-am pierde, repornirea, oricând ar fi ea, va fi mult mai grea. Pentru politicieni, sectorul cultural este neinteresant. Și asta se vede de când a fost făcută această segmentare: „HoReCa. HoReCa. HoReCa”. Dar sectorul cultural, deloc. Au ținut terase deschise și restaurante la capacitate de 30%, dar artele performative au fost închise. Dans, teatru, muzică, totul închis. Însă recomandarea Comisiei Europene în privința relansării este să se facă transdiciplinar, adică să se integreze relansarea HoReCa cu turismul și cultura.

Ce a ieșit la iveală în această pandemie a fost celebra chestie românească, scapă cine poate, fiecare pe culoarul lui, iar chestia asta s-a văzut și pe culoarul sectorului cultural. Din păcate, diverse falii ale sectorului au încercat tot timpul să preseze, dar într-un mod de tipul: eu mă lupt doar pentru mine.

În ceea ce mă privește, am privilegiul de a putea fi un șomer de lux. Îmi mai permit încă asta, dar nu toată lumea își permite. Pentru asta am intrat în această bătălie, în care eu consider că este inadmisibil să nu compensezi sectorul cultural pentru lunile în care tu, stat, i-ai interzis să muncească.”



„Dacă tu, stat, vrei să găsești bani pentru cultură, îi găsești”



Irina Păcurariu: Voi, artiștii, sunteți oamenii care adunați cea mai multă simpatie publică. Cu toate astea, în această perioadă, simpatie ioc. Ai văzut cum a reacționat lumea când ați încercat o acțiune prin care să atrageți atenția asupra faptului că „da, domnule, și pe noi, artiștii, ne-a lovit pandemia, deși pare că ne vedeți la televizor bine machiați și pudrați”. Cât despre stat, nu mi s-a părut că s-a emoționat în vreun fel că voi ați exista și că ați putea să le faceți autorităților, la nivel de imagine, mai mult rău decât oricine altcineva.

Tudor Chirilă: „S-a emoționat Orban, de alegeri. M-a sunat și a zis că vrea să rezolve problema, asta imediat după o scrisoare a mai multor artiști. S-a făcut și grup de lucru.”

Irina Păcurariu: Și unde am ajuns? Suntem, după patru luni, tot acolo. Va spune lumea că problema e alta, că pandemia nu ține de Orban.

Tudor Chirilă: „Pandemia nu ține de Orban, am înțeles, dar, în momentul în care îți asumi că vrei să rezolvi această problemă, o rezolvi. Dacă vrei să găsești bani pentru acest sector, îi găsești, mai ales că vorbim despre niște venituri absurde de compensare. Germania se află la a șasea tranșă de ajutor recurent, Franța la fel. Noi nu am avut niciun fel de ajutor în afară de acea indemnizație de drepturi de autor, de Măsura 1, de Măsura 2 și de șomajul tehnic, însă la astea nu au putut apela toți artiștii. Pentru că nu toți artiștii sunt organizați de o asemenea manieră încât să fie eligibili pentru acele forme de ajutor.”



„Pandemia mi-a atras atenția că sunt singur”



Irina Păcurariu: Există și ceva bun ce a scos pandemia din noi?

Tudor Chirilă: „Pentru mine, lucrul cel mai bun este că pandemia mi-a atras atenția că: 1. Sunt singur. 2. Sunt împreună cu puțini oameni care-mi dau sentimentul că nu sunt singur. 3. Trebuie să mă descurc așa. 4. Am un stat căruia nu-i pasă de mine.

Astea sunt lucruri importante. Când le știi, le-ai asumat, le-ai dat afară din tine și mergi mai departe pe drumul tău. Din punctul meu de vedere, singura soluție pentru ca societatea noastră să crească este să punem din ce în ce mai multă presiune pe acest stat, ca să-și facă treaba față de cetățenii lui. Să nu pui presiune pe stat, oricine s-ar afla la putere, este o greșeală.

Mă uit la sectorul cultural și văd că din ce în ce mai mulți artiști se deșteaptă și înțeleg că este nevoie de un statut al artistului, că este nevoie de reglementare, de standardizare. A fost o perioadă foarte bună în care le-am explicat oamenilor că tot ce denumim cultură nu se poate face fără acest bloc care se numește sectorul lucrătorilor culturali. Toți lucrătorii din industria de spectacol, toți tehnicienii, toți mașiniștii, toți luminiștii, designerii, inginerii de sunet, toți fac parte din marea familie a culturii. Cultura nu este o mână de ONG-uri și niște artiști care merg pe drumul lor. Ei au întotdeauna un suport tehnic.”



„Israel a vaccinat 60% din populație.

Nu ne uităm un pic la lucrurile astea?”

Irina Păcurariu: Încearcă un prognostic: ținem sau nu un eveniment cu public, Romanian Creative Week, la început de iunie, la Iași?

Tudor Chirilă: „Mie mi se pare că nu poate ține nimeni niciun eveniment la început de iunie.”

Irina Păcurariu: S-a anunțat recent că vor fi 13.000 de spectatori pe Arena Națională, la fotbal. Acolo se va putea.

Tudor Chirilă: „Dacă ai un loc în care să-i distanțezi, probabil că da. (...)”

Irina Păcurariu: Nu cred că vor rămâne doar trei milioane de oameni vaccinați. Cred că ne vom trezi la realitate, suntem într-o țară care ne permite să ne vaccinăm. În Belgia, în Germania, în Elveția sunt mulți oameni care își doresc să facă vaccinul și nici măcar în iunie nu au șanse să ajungă la programare. Cred că, din perspectiva asta, să trăiești acum în România e și un mic avantaj.

Tudor Chirilă: „Israel este unul dintre statele cu cea mai mare grijă față de propria populație. Nici nu este o populație foarte mare și, de-a lungul vremurilor, a fost un popor prigonit. Oare oamenii ăștia sunt nebuni, vor să-și asasineze propriul popor? Acest popor este într-o eternă luptă pentru supraviețuire, pe un teritoriu disputat atât de grav și unde se trăiește zilnic cu frică, în tensiune. Oamenii ăștia au vaccinat 60% din populație. Mie mi se pare că e genul de popor care n-ar intra într-o conspirație mondială ca să-și anihileze oamenii. Nu ne uităm un pic la lucrurile astea?”

_______________

Despre Romanian Creative Week:

Într-o perioadă în care industriile sunt lovite puternic de pandemie, Romanian Creative Week își propune să facă un pas firesc, dar mai ales în siguranță, pentru dezvoltarea industriilor creative autohtone. Iașul se va transforma, între 2 și 6 iunie 2021, în nucleul creativității din România, găzduind nume sonore din domenii precum modă, arhitectură, muzică, film, publicitate, new media, design industrial.

RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.

Mai multe detalii despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro și pe paginile noastre de Facebook și Instagram.