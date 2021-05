Romanian Creative Week 2021: Câștigătorul Concursului Walk & Talk- concurs pentru instalații artistice- intervenții temporare

Câștigătorul Concursului de arhitectură Walk & Talk, desemnat de juriul Romanian Creative Week (RCW) 2021, în data de 28 aprilie 2021, este Sebastian Comănescu, autorul proiectului „Sowing Futures”.

Câștigătorul a fost selectat din rândul celor trei finaliști desemnați de juriul RCW în data de 21 aprilie 2021, când au fost evaluate cele 15 proiecte înscrise în competiție. Numele finaliștilor:

1. Sebastian Comănescu - Sowing Futures

2. Felix Aftene – Muza

3. Catrinel Studio SRL - Looking at, Looking through

Motivațiile juriului RCW:

Designerul Lucian Broscățean, membru al juriului RCW, a catalogat cele trei proiecte finaliste dret „consistente, impecabil prezentate și atent argumentate”. Referitor la proiectul câștigător, artistul a subliniat că „referințele culturale la universul vizual din 2001: Odiseea Spațială a lui Kubrick, semnele, simbolurile precum și partea tehnică au contribuit la succesul acestui proiect”.

Pe de altă parte, arhitectul Tudor Grădinaru, membru al juriului RCW, a motivat desemnarea lui Sebastian Comănescu drept câștigătorul Concursului Walk & Talk prin faptul că „instalația reactivă Sowing Futures are o încărcătură semantică puternică, ușor de lecturat și de înțeles. Asociat ideii de germinație, de evoluție embrionară, de transformare permanentă, conceptul se înscrie într-un registru simbolic ce trimite conotativ la legendele Demetrei și Persefonei, la culturile și ritualurile societăților agrare timpurii care celebrau succesiunea anotimpurilor și recurența ciclurilor agricole. Metaforă a dezvoltării organice, cum explicit o exprimă autorul, lucrarea invită la contemplarea perspectivelor potențiale de dezvoltare pe care viitorul le oferă”.

Conf. dr. Adrian Micu, artist plastic, membru al juriului RCW, a subliniat că „propunerea lui Sebastian Comănescu s-a dovedit a fi foarte bine susținută conceptual, plecând de la simbolistica seminței, a germinației, cu conotații amintind de oul cosmic, mandorla mistică, elegant articulate din plăci de aluminiu perforate, calculate parametric, generând o structură compusă din poligoane neregulate, proteică, expresivă, perceptibilă ziua pe argintiu cu spațiile perforate umbrite, seara - o formă întunecată iluminată din interior - ce răspândește irizații luminoase pe sol, aluzie la textele vechi, scrise unele negru pe alb altele invers, alb pe negru, dealtfel indicând ca sursă de inspirație manuscrisul Voynich”.

_________________________

Despre Concursul Walk & Talk

Federația Patronatelor din Industriile Creative, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Palas Iași și în co-organizare cu Ordinul Arhitecților din România, Filiala Iași, si Asociația Culturală ProEvent sunt organizatorii concursului Walk & Talk, desfășurat în cadrul Romanian Creative Week, eveniment care va avea loc în Iași în perioada 2- 6 iunie 2021.

Walk & Talk își propune selectarea unui proiect câștigător și finanțarea realizării instalației de artă și de arhitectură, în limita bugetului destinat, așa cum este stabilit in Art. 10 al Regulamentului Concursului. Regulamentul complet poate fi consultat aici: https://romaniancreativeweek.ro/regulament-architecture/).

_________________________

Despre RCW

Într-o perioadă în care industriile sunt lovite puternic de pandemie, RCW își propune să facă un pas firesc, dar mai ales în siguranță, pentru dezvoltarea industriilor creative autohtone.

Iașul se va transforma, între 2 și 6 iunie 2021, în nucleul creativității din România, găzduind nume sonore din domenii precum modă, arhitectură, muzică, film, publicitate, new media, design industrial.

RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.

Mai multe detalii despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro și pe paginile de Facebook și Instagram.