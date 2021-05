Creativitatea va face spectacol la Palas, în cadrul Romanian Creative Week: festival de modă, concerte și tabără muzicală

O săptămână spectaculoasă cu expoziții indoor și outdoor, workshopuri, show-uri de modă, proiecții de filme, muzică live și multe altele va avea loc la Iași, în perioada 2 - 6 iunie 2021, atunci când se va desfăşura prima ediţie a Romanian Creative Week.

Evenimentele în care tehnologia întâlnește creativitatea se vor desfășura la Palas, outdoor și indoor, și în alte locații din oraș.

Romanian Creative Week mută nucleul creativităţii din România la Iaşi, în perioada 2 - 6 iunie 2021. Evenimentul, care se va desfășura în mare parte la Palas, va reuni reprezentanți din domenii precum: fashion, arhitectură, muzică, design, film, arte vizuale, advertising, new media (instalații interactive computerizate) și facilitează întâlnirea dintre tinerii creativi cu profesioniștii acestor ramuri.

Astfel, Romanian Fashion Week, un eveniment cu o tradiție de mai bine de 10 ani, va cuprinde designeri români consacrați, iar colecțiile ce vor fi prezentate pe catwalk sunt destinate sezonului toamnă/iarnă 2021/2022 și reliefează diverse zone creative ale modei românești.

Concerte și tabără muzicală

Romanian Creative Week aduce și un mix de provocări muzicale în cadrul show-urilor live Musicalling. Nosfe, Bruja, Dl Goe, Tobi Ibitoye, Jean Gavril, Valeria Stoica, Christian Eberhard, Amuly și Manuel Riva se află pe lista artiștilor invitați, ale căror concerte vor putea fi urmărite live în locațiile partenere din ansamblul Palas, dar și online, pe canalele social media ale evenimentului.

În cadrul Musicalling va fi organizată TIC - International Music Camp-, în Palatul Culturii, la care vor participa peste 30 de muzicieni atât din Iași, cât și din țară. Timp de cinci zile, soliști, compozitori, textieri și producători muzicali vor crea împreună piese care să concureze pentru titlul de hiturile anului 2021. International Music Camp reunește în fiecare an artiști din 20 de țări, pentru a discuta trendurile din muzică.

Festival de arhitectură

În paralel, evenimentul va include Bahlui Vision (expoziții de desen arhitectural, pictură murală, atelier dinamic de desen, workshop construcție bărcuțe, Walk and Talk with an Architect, instalații interactive), SHARE Talks & Movies, cu seri de film, muzică, arhitectură și urbanism precedate de discuții între profesioniști, și Humans of Architecture, care presupune organizarea unor conferințe dedicate excelenței în arhitectură și urbanism.

Organizat în cadrul Romanian Creative Week de Federația Patronatelor din Industriile Creative, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Palas Iași și în co-organizare cu Ordinul Arhitecților din România, Filiala Iași, și Asociația Culturală ProEvent, concursul de arhitectură Walk & Talk și-a desemnat câștigătorul. Sebastian Comănescu este autorul instalației câștigătoare, „Sowing Futures”, care va fi expusă în cadrul festivalului, selectată din cele 15 proiecte participante. Membrii juriului - Lucian Broscățean (designer), Ioana Ciolacu (arhitect, designer), Dragoș Epure (arhitect), Tudor Grădinaru (arhitect), Adriana Micu (artist plastic) și Liviu Suveică (arhitect) - au apreciat conținutul semantic, conceptual, calitatea artistică a instalației, caracterul interactiv și preocuparea pentru realizarea concretă a proiectului. Descoperă creația câștigătoare accesând: https://romaniancreativeweek.ro/rcw-news/.

Cinema, arte și VegFest

Secțiunea de cinematografie va fi reprezentată de Moldova Film Festival, singurul festival de film arthouse din Iași care propune o abordare centrată mai ales pe calitatea artistică a filmelor. Astfel, vor putea fi vizionate lucrări ale unor cineaști contemporani care, până în momentul de față, nu au putut fi văzute în sala de cinematograf, iar publicul îi va putea întâlni și va putea participa la ateliere și conferințe, petreceri tematice, dar și o mini-galerie de artiști new-media care vor experimenta diferite narațiuni virtuale.

Tot în cadrul Romanian Creative Week va exista New Media Alley ce va găzdui instalații interactive computerizate, realitate virtuală și realitate augmentată, dar și un spațiu meet&great pentru ambasadorii social media. Totodată, va avea loc și VegFest, singurul festival vegan din România, unde se vor desfășura ateliere, conferințe, evenimente de degustare și cooking show-uri.

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România, în parteneriat cu Palas Iași. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.