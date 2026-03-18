Vehiculele sunt destinate Armatei Române, și, pentru a le putea fabrica, uzina a beneficiat de dotări de ultimă generație, și investiții de peste 15 milioane de euro.

Într-o hală, muncitorii asamblează carcasele viitoarelor blindate. Sunt ajutați de roboți care sudează cu precizie tabla pentru primele modele Cobra 2 fabricate în România.

Delia Stupinean, inginer de proces: „Producția înseamnă de la achiziția tablei până la debitare. Tot ceea ce implică un vehicul. La final se fac testele pentru a fi validat produsul”.

În noiembrie 2024, Otokar s-a angajat prin contract să furnizeze Armatei Române 1.059 de vehicule blindate Cobra 2. Primele 278 de unități, fabricate în Turcia, au fost deja livrate. Restul se produc la Automecanica Mediaș.

Investițiile în retehnologizarea liniilor de producție se ridică la 15 milioane de euro, iar numărul de angajați a crescut de la 30 la 300. Planurile de dezvoltare includ însă și alte investiții și angajări.

Andrei Scobioală, acționar Automecanica S.A.: „Acest proiect trebuie să aducă 400 de angajări noi și trebuie să aducă circa 800 de vehicule produse în următorii patru ani”.

Cobra 2 este un blindat tactic 4×4 utilizat activ în 13 țări. Are un motor ce poate funcționa la temperaturi de la -32 până la 49 de grade Celsius. Are o viteză maximă de 120 de km/h și o autonomie de 1.200 de km. Blindajul oferă protecție împotriva amenințărilor balistice, a minelor și a dispozitivelor explozive improvizate. A fost testat în operațiuni ONU de menținere a păcii și misiuni NATO din zone cu risc ridicat.

Armata Română va beneficia de variante adaptate pentru mai multe tipuri de misiuni.

Cu peste 40 de ani de experiență în industria de apărare, Otokar intenționează să investească 85 de milioane de euro pentru a cumpăra 96% din acțiunile Automecanica. Tranzacția ar trebui încheiată până la sfârșitul lunii aprilie, iar Mediașul ar putea deveni astfel prima platformă de producție Otokar din Uniunea Europeană.