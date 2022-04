România ar putea dona 28 de tancuri uzate Ucrainei, potrivit unor surse militare. Legislația pregătită de Guvern

Potrivit unei surse apropiate militarilor ucraineni, Ministerul Apărării din România ar fi anunțat că țara noastră va trimite echipament militar în Ucraina, din rezervele militare naționale.

Printre donații, s-ar regăsi tancuri T-72s. 28 de bucăți ar urma să fie donate, însă multe dintre ele nu sunt funcționale și ar putea să fie folosite de ucraineni pentru piese de schimb. Doar cinci asemenea tancuri ar fi funcționale, arată sursa citată.

The 28 T-72s that Romania has in Storage were bought from Israel which Captured the Tanks during the Yom Kippur War in 1973, the Tanks are all in various levels of decay with only 5 reportedly being Operational, but could most likely be repaired by Ukraine or used for Parts. pic.twitter.com/VwtETHBDhE