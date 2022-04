Cehia, prima țară NATO care trimite tancuri în Ucraina

Ministrul ceh al Apărării, Jana Cernochova, a transmis pe Twitter că Republica Cehă trimite ”echipament militar esenţial” Ucrainei, după ce o postare pe reţelele sociale a arătat tancuri principale de luptă T-72 şi vehicule blindate de tip BMP-1 încărcate pe vagoane platformă de cale ferată, care ar fi fost, aparent, în Republica Cehă.

Cernochova a spus că nu va oferi mai multe detalii de teamă să nu ajute Rusia, conform News.ro.

Wall Street Journal, citând oficiali ai apărării cehi şi slovaci, a informat că este prima dată când o ţară străină furnizează Ucrainei tancuri de la începutul războiului.

Anterior, site-ul de ştiri ceh Echo24 a comunicat că transportul consta din câteva zeci de tancuri principale de luptă T-72 mai vechi, nemodernizate, din era sovietică, precum şi din vehicule de luptă ale infanteriei de tip BMP-1, care au aparţinut în trecut rezervelor active ale Armatei Cehe.

Cotidianul german Welt am Sonntag a informat recent că Berlinul şi-a ridicat obiecţiile impuse unui comerciant privat ceh de armament care exporta 56 de vehicule de luptă de infanterie de tip BMP-1 ale fostei Armatei Germane din Republica Democrată Germană (Germania de Est) în Ucraina.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH