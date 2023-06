România a primit 30 de milioane de euro pe zi, fonduri europene, afirmă Marcel Boloș. Ministrul și-a făcut bilanțul

Absorbţia pentru perioada 2014 – 2020 a ajuns la 77% şi există „şanse cât se poate de reale” să ajungă la 100%, susţine el.

„La 4 mai 2022 spuneam că dedic acest mandat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene beneficiarilor care au nevoie de eficientizarea implementării proiectelor prin care construim viitorul României, şi în egală măsură, au nevoie de sprijin pentru debirocratizarea accesului la finanţările europene. Am ajuns în punctul în care trebuie să vă spun rămas bun, cu speranţa că activitatea mea s-a apropiat de aşteptările dumneavoastră. Asta după un an în care am făcut tot ce am putut să valorific puterea fondurilor europene pentru a stimula dezvoltarea economică şi pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor. An în care au întrat zilnic în România peste 30 de milioane de euro”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Marcel Boloş, transmite news.ro.

Potrivit acestuia, prin concentrarea spre descentralizare, debirocratizare, transparenţă, predictibilitate, investiţii strategice în infrastructură, inovare şi educaţie, „am pus bazele unei creşteri durabile şi am îmbunătăţit competitivitatea naţiunii noastre”.

Potrivit ministrului, proiectele finanţate din bani europeni sub Guvernul Nicolae Ciucă „au creat locuri de muncă, au stimulat antreprenoriatul şi au consolidat sectoare cheie, făcând economia mai rezistentă şi mai dinamică”.

„În plus, am prioritizat coeziunea şi incluziunea socială, asigurându-ne că fondurile europene ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ele. Am investit în programe de asistenţă şi educaţie pentru cei vulnerabili, cu angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. În ceea ce priveşte absorbţia pentru 2014-2020, suntem la 77% cu perspective cât să poate de reale să atingem 100%. Mă bucur că, în cele două mandate de aproximativ un an fiecare, am reuşit să contrinui cu 40% la acest procent”, a mai scris Marcel Boloș.

72 de ținte și jaloane atinse, din PNRR

Acesta afirmă că s-a recuperat şi în ceea ce priveşte perioada 2021-2027, chiar dacă niciunul dintre programe nu era trimis când a ajuns la MIPE.

„Acum sunt toate 16 aprobate, şi aduc 46 de miliarde de euro pentru investiţii strategice în spitale mai sigure, reţele de transport, modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare şi sprijin pentru mediul de afaceri”, a mai transmis ministrul.

„În ceea ce priveşte PNRR, am reuşit alături de coordonatorii de reformă să stabilizăm situaţia, astfel Guvernul României a reuşit implementarea cu succes până în acest moment un număr de 72 de ţinte şi jaloane, ce aduc în conturile României aproximativ 10 miliarde de euro.

România s-a numărat printre primele şapte state UE care au reuşit trimiterea cererii numărul II, condiţionată de realizarea unui număr de 51 de ţinte şi jaloane aferente trimestrelor I şi II ale anului 2022”, a mai afirmat ministrul.

Marcel Boloş, care pleacă de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, va prelua, de joi, portofoliul de ministru al Finanţelor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-06-2023 22:31