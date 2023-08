Accidentul înfiorător din Grecia. Mărturia șoferului camionului în care au intrat cu mașina cei doi români

Părinții - de 48 și 45 de ani - au murit pe loc. Copiii au fost transportați de urgență la spital.

Tragedia s-a petrecut miercuri, pe Autostrada Salonic – Serres. Cei doi soți - de 48 și 45 de ani - şi copiii lor se întorceau din vacanţă, acasă, la Florești, în Cluj.

Vecin: „Nu ne-a venit să credem când am auzit. Erau în Grecia în concediu. Am înțeles că se întorceau. Tot timpul merg la o familie, ceva prieteni cunoscuți. Erau fericiți. Doar ce au terminat de renovat tot apartamentul. Ceva cabană. Au zis că la fix terminăm și tot mergem în concediu”.

La un moment dat, au intrat cu maşina într-un camion. Impactul a fost extrem de violent! Ambii soţi au pierit pe loc!

Vecină: „Chiar în ziua când au plecat erau copiii pe scări și pe cel mare unde pleci Edi.. era cu rucsacul. Plecăm în vacanță, fericiți”.



Potrivit unei publicați elene, la volan se afla românul de 45 de ani. Șoferul camionului, un bărbat de 67 de ani din Bulgaria, nu își poate explica ce s-a întâmplat.

Theodora Karakioulach - Jurnalist Radio Thessaloniki: „Copiii lor de 12 și de zece ani au fost răniți și transferați la Spitalul Papageorgioy din Salonic. Șoferul camionului le-a spus polițiștilor: „Nu am înțeles nimic, conduceam normal, am auzit o bubuitură foarte puternică și am simțit accidentul în spatele vehiculului meu".



Vestea că părinţii au murit și copiii au ajuns de urgență la spital a căzut ca un trăsnet peste rudele de acasă.

Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a se stabili exact cum s-a petrecut tragedia.



17-08-2023