Români blocați la intrarea în Chișinău: ”Suntem încercuiți. S-a spus că va fi o represiune dură”

Românii care au fost opriți la intrarea în Chișinău de polițiștii de frontieră din ţara vecină avertizează că nu vor pleca de acolo pânu nu sunt lăsați să intre în Republica Moldova.

Aproximativ 70 de persoane participă la un marș de susținere a unirii României cu Republica Moldova.

Aceștia au plecat pe jos de la Alba Iulia pentru a ajunge la Chişinău, însă au fost opriţi duminică la frontiera dintre cele două ţări de agenţii moldoveni, pe podul de pe Prut.

”Suntem în Vama Leușeni, pe partea Republicii Moldova, a frontierei de la Prut. Am rămas aici, stăm jos. Nu plecăm mai departe până nu suntem lăsați să intrăm în Republica Moldova. Nu am încălcat nicio lege, suntem cetățeni europeni, avem nevoie de sprijinul vostru, cei care se uită acasă.

Am străbătut 1200 de kilometri pe jos și vrem și mai departe să ne continuăm marșul, pentru că pe 1 septembrie, sâmbăta asta, avem destinația finală la Chișinău.

Vă rugăm fiți alături de noi, distribuiți faptul că suntem aici încercuiți de polițiști de frontieră ai Republicii Moldova. S-a spus că ne vor taxa dur, că va fi o represiune dură dacă nu plecăm de aici. Noi suntem pașnici, am cerut asistență consulară și am cerut Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova să discute, pentru că noi n-am încălcat nicio lege. Sprijiniți-ne, vă rugăm” - se arată în mesajul unui participant acest marș.

Într-un alt mesaj al unei participante la acest marș se anunță că unioniștii sunt pregătiți să intre în greva foamei dacă nu vor fi lăsați să intre în Republica Moldova.

”Dacă acest zid de jandarmi nu se va da la o parte pentru ca Marșul Centenar să poată continua, participanții marșului vor intra în greva foamei.

Noi nu acceptăm după mai bine de 1000 de km pe jos să fim umiliți de către așa zis statul moldovean și să ni se interzică accesul în Republica Moldova pe cale pașnică fără vreun motiv.

Noi nu recunoaștem că acele foi cu interdicții primite datorită legii nr 200 din 16 iulie 2010 art. 8 ca fiind valide pentru că : nu am comis acte de terorism, nu facem parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnațional, nu am comis infracțiuni împotriva păcii sau omenirii, nu am comis crime de război sau împotriva umanității, nu am prezentat documente false , nu am săvârșit infracțiuni în Republica Moldova, nu avem antecedente penale, nu am comis trafic de persoane așa cum spune această lege aplicată prin interdicția noastră.

Singură noastră vină este că suntem unioniști și dorim să trecem Prutul într-un mod pașnic pentru a ajunge la frații noștri, captivi și ei pe partea cealaltă a malului.

Este a 3 oară când ni se refuză accesul fără vreun motiv în Basarabia, iar noi de 3 zile avem instalate corturile la granița Albița având un mesaj : Noi nu renunțăm până nu trecem Prutul, iar cei din conducerea statului moldovenesc nu ne vor putea opri la nesfârșit.

Pe 1 septembrie vom fi în Chișinău și vom cere într-un singur glas reunirea Basarabiei cu România, vom cere eliberarea Basarabiei și a fraților noștri din mâinile lor.

Până atunci dragi români de pe o parte și altă a graniței, veniți la vamă, doar împreună vom putea reuși.”

