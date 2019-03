Robert Negoiţă: Guvernul iese să se laude cu "pomeni făcute din banii noştri"

Primaria Sector 3

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a reproşat Guvernului că „se laudă” cu măsuri care afectează bugetul autorităţilor locale.

"Am văzut că Guvernul iese de foarte multe ori să se laude cu pomeni făcute din banii noştri. Adică, scutim de impozitul pe venit persoanele care lucrează în construcţii. Iese Guvernul şi se laudă cu chestia asta şi nu au nimic de pierdut. Noi nu reuşim să ne plătim salariile. Mai mult decât atât, impactul este negativ şi din perspectiva faptului că toate contractele pe care le avem conţin manoperă - unele mai mult, altele mai puţin - şi ne creşte cheltuiala pe nişte zone pe care noi nu le decidem şi constatăm că avem venituri mai mici datorită Guvernului şi cheltuieli mai mari, din acelaşi motiv", a spus Robert Negoiţă.

Adresându-se ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, Negoiţă a apreciat că proiectele Guvernului sunt "lăudabile", dar că ar trebui făcute din bugetele pe care Executivul le administrează.

"Am văzut că se laudă Guvernul şi cu faptul că şi zona IT este scutită de impozitul pe venit. Am văzut de asemenea - că noi lucrăm cu materiale publice - că există excedent la bugetul de pensii, un miliard şi ceva am înţeles că este excedent în acest an. Domnule ministru (Teodorovici, n.r.), ştiţi că vă respect şi reuşim de cele mai multe ori să comunicăm foarte bine, v-aş propune o soluţie, şi anume, ca aceste proiecte bune pe care le faceţi - că nu vreau să se înţeleagă greşit, că noi am fi împotriva facilităţilor fiscale pentru anumite categorii - dar, de exemplu, nu consideraţi, atâta vreme cât noi chiar avem dificultăţi (...), dacă tot aveţi aceste programe lăudabile, bune, pe care noi le susţinem, nu aţi vrea să le faceţi din bugetele pe care le administraţi? Că deja, puţin câte puţin, noi începem să nu mai avem ce administra", a afirmat primarul Sectorului 3.

Teodorovici a replicat că aceste chestiuni economice "ar trebui să fie altfel discutate", reproşând totodată faptul că în România clasa politică şi-a permis "să manipuleze grosolan opinia publică", pe fondul unui nivel de cultură financiară a populaţiei care nu este foarte ridicat.

"Sincer, stăteam aşa la motivarea domnului preşedinte pe buget şi spuneam că nu poate să fie ceva mai greu inteligibil decât ceea ce dânsul a spus faţă de buget, dar acum mi-aţi dat dovada că se poate şi mai rău, din păcate. Vorbiţi de nişte chestiuni economice care ar trebui să fie altfel discutate şi puse pe masă, dacă tot ne adresăm celor care aşteaptă din partea noastră soluţii, pentru că altfel bulversăm. Din păcate, în România, clasa politică şi-a permis după Revoluţie să manipuleze într-un mod grosolan opinia publică. Cu toţi am fost la fel de breji şi am mizat pe acest lucru, pentru că în România nivelul de cultură financiară, din păcate, nu este atât de sus cât ne-am dori cu toţii, pentru ca orice măsură sau orice critică adusă să fie bine înţeleasă de cel căruia îi este adresată, fiecare să poată să facă acea analiză proprie şi să aibă propria sa părere. Din păcate, e multă manipulare şi nu îşi are rostul", a spus el.

