Replica virală a unei prezentatoare de știri, după ce a fost umilită de un telespectator pentru decolteul ei

O prezentatoare de știri a fost criticată de un telespectator pentru decolteul ei, iar răspunsul pe care i l-a dat a devenit viral. Mii de femei au povestit experiențe similare și au declarat război discriminării și hărțuirii.

Kori Sidaway, prezentatoare de știri la un post canadian, CHEK News, a postat pe contul ei de twitter screen-shotul emailului pe care l-a primit de la un telespectator.

Acesta a scris: "BREAKING NEWS. TOO MUCH CLEAVAGE CAN BREAK YOUR NEWS STORY. Don't let it happen to you, relatează The Mirror.

„Breaking News. Prea mult decolteu poate să-ți strice o știre. Să nu ți se întâmple asta”

Iar mesajul a continuat.

„Episod: Duminică, 6 septembrie, între orele 5-7 PM. Am atașat două poze. Ce credem că vedem, ce vedem în realitate”.

„Îmbracă-te decent, a fost greu să ajungi în poziția ta. Mulțumesc”.

Mesajul era semnat „Patrula decolteurilor din Vacouver”

În imaginile atașate, în stânga era prezentatoarea TV, iar în dreapta o imagine asemănătoare, mult mai sugestivă, în care apărea o altă persoană.

Kori crede că imaginea din dreapta a fost folosită ca un exemplu „pentru a demonstra că arăt la fel”.



Prezentatoarea a postat pe Twitter mesajul și fotografiile primite, explicând că emailul i-a fost trimis, atât ei cât și colegilor, ca să o facă de rușine.

„Ei bine, am prins puteri. Către necunoscuții luptător(i) din fața calculatorului, care vor să reducă femeile la un obiect de îmbrăcăminte ori la o anume parte a corpului- generația asta de femei nu suportă hărțuirea” a fost replica prezentatoarei TV.

Postarea ei a atins imediat 5.000 de like-uri, iar o colegă a dezvăluit că a primit o scrisoare anonimă, pe hârtie, în care scria că „bărbații decenți nu vor să-i vadă decolteul adânc”.