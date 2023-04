Replica lui Aurescu pentru Medvedev, după ce liderul rus a spus că România „visează” să ia „bucăți” din Ucraina: „Jalnic!”

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a ieșit din nou la iveală cu declarații halucinante, iar de această dată a afirmat că alternativa la intrarea Ucrainei în NATO sau a unui război mondial ar fi „împărțirea liniștită” a acestei țări. În acest sens, Medvedev s-a referit la vecini ai Ucrainei, precum România, Ungaria și Polonia.

„Lăcomia şi răutatea, ura, ambiţiile sunt mai puternice decât raţiunea şi gândirea sănătoasă. Polonia să-şi ia regiunile vestice ale Ucrainei, dar să spunem direct, şi Ungaria, şi România visează de mai multe decenii”, a afirmat fostul președinte rus, potrivit Agerpres.

În prezent vicepreşedintele al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai susținut că Rusia a fost „trasă în război, prin ciocnirea a două părţi ale unui singur popor”.

În opinia lui, perspectiva unui război nuclear nu doar că există, ci este în creştere. În acest context, el a calificat drept perfidie discuţiile despre agenda ecologistă, în condiţiile în care se pune problema supravieţuirii omenirii.

Tot marți, Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a reacționat, pe Twiteer, în privința afirmația lui Medvedev, pe care a catalogat-o drept „jalnică și greșită”.

"Fostul președinte rus Medvedev spune că România și alte țări vecine cu Ucraina 'visează' să ia 'bucăți' din teritoriul acesteia. Atât de jalnic și de greșit! România sprijină pe deplin integritatea a Ucrainei și eforturile sale pentru a câștiga abominabilul război de agresiune al Rusiei împotriva sa!", a scris Aurescu, pe Twitter.

Former RU President @MedvedevRussiaE says that Romania&other countries neighboring Ukraine???????? are "dreaming" to get "pieces" of its territory. So lame&wrong!RO???????? fully supports UA territorial integrity & its efforts to win the abominable RU aggression war against it! @DmytroKuleba