Regele Charles al III-lea a stat la șuetă, la poartă, cu vecinii din Valea Zălanului. „Unde doarme el am dormit și eu”

Zeci de oameni au ajuns în micul sat din Covasna, special că să-l vădă pe Regele Charles al Marii Britanii. S-au strâns în fața reședinței și au așteptat răbdatori câteva ore bune.

Suveranul britanic a fost zâmbitor și s-a oprit pentru câteva clipe să schimbe amabilități cu cei adunați la poarta sa.

La poarta cu numărul 1 din Valea Zalanului este tot timpul lume, de sâmbătă dimineață. Sunt oameni veniți din toată țara, dornici să-l vadă pe Rege ieșind la plimbare, așa cum obișnuieste atunci când vizitează România.

Liana Paven, turistă: „Eu am plecat din Brăila. Am venit să văd măcar localitatea în care vine regele. Nici prin cap nu îmi trecea că aș putea să îl văd. Probabil o să am norocul să îl și văd. Dacă îl văd sunt foarte mulțumită".

Kicsi Zoltan: „Casa asta a fost a bunicului meu, a bunicilor mei”.

R: Chiar unde stă regele acum?

Kicsi Zoltan: „Da. Unde doarme dânsul am dormit și eu când am fost copil".

De loc din Piatra Neamț, soții Stejerel și Lăcrămioara Herghelegiu au mers mai întâi la Viscri și când și-au dat seama că regele Charles nu e acolo s-au grăbit spre Valea Zălanului.

(ilustrație cu cei doi soți la 03:24 - brut electra charles 1)

Lăcrămioara Herghelegiu: „Eu sunt mulțumită să-l văd. E o ocazie unică. E departe, dar nu ai de multe ori ocazia".

R: V-ați gândit să îi spuneți ceva când îl vedeți?

Bărbat: „Good evening, Majesty!"

R: De cât timp așteptați?

Bărbat: „Cam de trei ore".

Plăcut surprins de prezența oamenilor, regele a zăbovit în mijlocul lor atât la plecarea în plimbare, cât și la întoarcere. A acceptat flori și chiar suveniruri.

Turiști: „I-am dat cătină, producție proprie, produsă de tatăl meu în județul Vâlcea. E așa o infuzie de sănătate, un suc și ulei de cătină. Să speram că o să-i placă".

Turiști: „Ne face placere să fim aici. Suntem încantati. Este foarte natural, deschis la discuții, sincer, apropiat de oameni. A stat de vorbă cu toată lumea. Este foarte politicos și drăguț".

Regele Charles a plănuit să petreacă ziua de duminică și pe cea de luni în natură, admirând flori, insecte și păsări. Va fi însoțit în aceste drumeții de John Akeroyd, un renumit specialist în botanică din Marea Britanie, care îl va ajuta să descopere tot ce are România mai frumos și mai sălbatic.

