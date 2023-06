Regele Charles și-a pupat vecinele din Valea Zălanului. Darul care l-a făcut curios: ”Abia aștept să gust! Pentru ce e bun?”

Regele Charles al III-lea își trage sufletul în aceste zile în locurile de poveste din Transilvania, la care tânjește an de an. Suveranul britanic a zâmbit fericit când a ajuns în Valea Zălanului, unde oamenii l-au așteptat cu bucurie și cu multe flori.

I-a salutat prietenește. s-a oprit să schimbe o vorbă și și-a pupat vecinele. Sâmbătă, câteva familii din sat au fost invitate la picnic, mai pe românește, la iarbă verde.

Cu câteva minute înainte de ora 14, Majestatea Sa și-a făcut apariția în ținută lejeră. Cămașă cu manecă scurtă, ochelari de soare și toiagul pentru drumeții.

Regele a ieșit zâmbind din reședință. În față îl asteptau zeci de oameni, unii veniți special în Valea Zălanului să îl vadă. Impresionat, regele le-a strâns mânile și i-a întrebat pe fiecare de unde este. Relaxat, le-a făcut și mărturisiri.

”Abia aștept să gust! Pentru ce e bun?”

”Turiști: Brașov! Constanța!

Regele Charles: Am amintiri foarte fericite din Brașov. Am fost acum câțiva ani în Brașov, am fost la Biserica Neagră, am amintiri frumoase!

Turiști: Piatra Neamț! Câmpina, Prahova!

Regele Charles: Unde mergeți? Ați venit numai să mă vedeți?

Turiști: Ploiești!

Regele Charles: Nu am reușit încă să ajung la Ploiești!

Turiști: Sinaia! De la Majestatea Sa, sunteti oricând binevenit acolo!

Turiști: Bun venit, Majestate, în România!

Turiști: V-am adus ceva din România, cătină și suc de cătină, organic.

Regele Charles se uită în sacoșă: Abia aștept să gust! Pentru ce e bun?

Turist: E bun pentru răceală.

Regele Charles: Aaa, pentru răceală!

Regele Charles, către reporter: Întotdeauna este minunat în România!”.

Apoi s-a întâlnit la un picnic organizat într-o grădină de la capătul satului cu cei de care s-a apropiat în decursul anilor și pe care îi consideră prieteni. O atmosferă relaxată, în sunet de vioară. Dar și cu multe râsete.

Unii au stat tolăniți în iarbă, ca odinioară la, întâlnirile tihnite de duminică. Într-un astfel de loc e loc numai de bine. O pajiște, căsuțe vechi și o masă la umba copacilor. Musafirul a gustat din deliciosul gem de rubarbă, dar a mâncat și zacuscă pe pită de casă cu cartofi.

Iubitor de produse tradiționale, regele a primit din partea localnicillor și miere din stupii aflați pe pajiștile salbatice.

Eva Blega, localnică: ”Așa a zis regele, că aicea, la un metru pătrat sunt atâtea plante medicinale câte la un hectar acolo n Anglia siș de aceea îi place".

”I-am dat flori și întotdeauna mi-a dat pupic”

Oamenii s-au îngrijit să îi facă și un buchet din cele mai rare și mai frumoase flori.

Și vineri seară, la venirea din București, suveranul a fost întâmpinat cu multă căldură. Pe câteva localnice le-a salutat ca pe niște vechi cunoștințe.

Eva Blega: ”De multe ori l-am văzut, cam de 10 ori și de 3- 4 ori i-am dat flori și întotdeauna mi-a dat pupic și eu sunt așa mândră. I-am spus că florile sunt un pic ofilite, că de mult aștept”.

Regele nu s-a grăbit și chiar a discutat cu o fetiță, cel mai probabil despre parfumul buchețelelor de flori de câmp.

Localnică: ”Mă bucur că a venit aici în satul nostru mic. Mi-a strâns mâna și ne-am pupat".

La reședința din Valea Zălanului, monarhul a fost primit și de contele Kalnoky și de soția acestuia.

