Majoritatea primăriilor din orașele mari au găsit soluții ca să nu dea oameni afară sau ca numărul celor disponibilizați să fie cât mai mic. Astfel, desființează posturi vacante ori transferă salariații la societăți comerciale nou înființate, din subordinea consiliilor locale.

Până pe 1 iulie, primăriile trebuie să-și reducă organigramele cu 30%. Cel puțin așa sună ordonanța de guvern care le-a dat frisoane lucrătorilor din administrația locală. La punerea în practică, se dovedește că multe dintre posturile care trebuie desființate erau, de fapt, neocupate, dar trecute la cheltuieli viitoare. Așa că multe primării își păstrează aproape intactă echipa.

Ionuț Pucheanu, primarul Municipiului Galați: „Am încercat, vă spun sincer, să nu plece nimeni acasă. Partea bună e că n-am avut niciodată ocupate toate funcțiile, dar le-am avut bugetate”.

La Galați, vor fi concediați doar 34 de angajați. La Vaslui și Arad nici unul, iar la Craiova, doi.

Clujul a găsit o soluție interesantă - nu dă afară pe nimeni, dar reduce salariile. La Pitești, ar putea pica din organigramă opt posturi. Iar în Sibiu și Constanța, cel mult 20 de posturi -în fiecare loc -ar putea fi restructurate. La nivel declarativ, selecția se va face pe baza competențelor și a hărniciei.

Mihai Chirica, primarul Iașului: „Vrem să păstrăm oamenii buni, deja sunt persoane care au calificativ nesatisfăcător pentru 2025”.

În unele orașe, anumite servicii ale primăriei se transformă în societăți comerciale, iar oamenii vor fi transferați acolo. Este și cazul administrației domeniului public din Pitești. Există însă și dezavantaje.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov: „Trebuie să ne gândim că la o societate comercială trebuie să angajăm un jurist, un contabil, un director, ceea ce ne-ar crește cheltuielile salariale”.

Consiliul Local Ploiești încă mai caută soluții. Angajații de la parcul municipal vor fi mutați la Casa de Cultură, unde nu se fac restructurări.

Mihai Polițeanu, primarul Municipiului Ploiești: „Am salvat 56 de oameni”.

Funcționar public: „Suntem într-o stare de degringoladă totală. Se prezintă ceva, după o oră altceva, după, altceva”.

Dan Cârlan, sindicatul SCOR: „Va fi extrem de greu pentru colegii noștri care rămân în activitate”.

Potrivit guvernului, reforma trebuie finalizată până pe întâi iulie. Premierul Ilie Bolojan a declarat în luna februarie că în administrația publică locală din România este nevoie de o reducere de personal.