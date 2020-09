Reacție virulentă a Alexandrei Stan, după imaginile cu fetița din Târgu Jiu bătută: "Sunteți niște ratați, fraieri, idioți!"

Cântăreața Alexandra Stan, victima unui act de agresiune în 2013, a reacționat pe Instagram, după apariția în spațiul public a unor imagini în care o fetiță de 13 ani din Târgu Jiu este bătută de mai multe adolescente.

Alexandra Stan a condamnat vehement actul de violență, spunând că nu înțelege de unde vine atâta răutate în niște copii și că speră ca autoritățile să-și facă treaba.

"Nu pot să văd asta și să rămân indiferentă! Nu înțeleg de unde atâta răutate în niște copii! Îmi pare rău dacă v-am stricat mood-ul, dar ei sunt "viitorul" țării și nu putem să acceptăm astfel de comportamente. Si eu am fost bullyied în școala generală, dar nici chiar așa! De unde atâta agresivitate? De unde atâta ură? Sunteți șmechere că o bateți? Sunteți niște ratați, fraieri, idioți! Ca altfel nu pot să vă numesc", a răbufnit într-un story pe Instagram Alexandra Stan.

Alexandra Stan a continuat: "Am încercat să nu rezonez cu victima dar este foarte greu să nu o fac! M-am cutremurat când am văzut! Și am început să plâng! Parcă suntem niște animale! Asta e prea de tot!".

Iată ce a mai scris Alexandra Stan pe Instastory:

Trei fete au bătut și umilit o minoră de 13 ani, în Târgu Jiu. Amenda primită de părinți

Un nou caz de violenţă între adolescenţi şochează opinia publică. Imagini revoltătoare apărute pe reţelele sociale arată cum o elevă de 13 ani este bătută şi umilită de alte fete.

Imaginile cu cele patru fete, şi ele minore, care o lovesc pe adolescentă de 13 ani au devenit imediat virale în mediul online. Victima lor a fost umilită timp de mai multe minute, de faţă fiind şi un băiat. Acesta a înregistrat aproape tot incidentul şi de abia la final spune că nu e în regulă ce s-a întâmplat. Culmea este ca fata bătută era prietenă cu două dintre agresoarele sale şi se cunoşteau de ani buni. Acasă tânăra nu a povestit nimic până la apariţia imaginilor.

De abia după ce imaginile au apărut în mediul online, autorităţile au intrat pe fir şi au deschis mai multe anchete pentru a stabili ce s-a întâmplat. Agresoarele au avut de dat explicaţii în fața poliţiştilor şi a asistenţilor de la Protecţia Copilului.