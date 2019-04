Reacția poliției după ce o fostă prostituată a reclamat că i-a fost șters contul de Instagram

youtube.com

O vloggeriță care a postat un video emoționant după ce contul ei de Instagram a fost șters a mărturisit că a sunat la poliție.

Jessy Taylor a susținut că a fost distrusă atunci când contul ei de Instagram a fost șters, după o serie de plângeri la adresa ei.

Tânăra a mărturisit că a sunat la poliție pentru a reclama incidentului, considerând că s-a făcut “o crimă”, scrie Daily Mirror.

“Am simțit că a fost o crimă. Ca și cum cineva m-ar fi ucis și apoi a spus în online: "Am ucis această fată". Am sunat la poliție și am reclamat ce s-a întâmplat, însă au spus că nu se poate compara asta cu o crimă, dar eu le-am spus că exact asta simt", a declarat Jessy Taylor.

Ea s-a plâns că aceea era singura ei sursă de venit și că nu poate avea o slujbă de la 9 la 17.

Jessy Taylor a dezvăluit că a reușit să câștige 500.000 de dolari, de pe urma contului pe Instagram, însă a menționat că nu mai are acei bani.

