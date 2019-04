Fostă prostituată, la un pas de isterie, după ce a rămas fără cont de Instagram. VIDEO

youtube.com

O bloggeriță cu 113.000 de urmăritori pe Instagram, care susține că în trecut a fost prostituată, a ajuns în pragul disperării, după ce i-a fost șters contul pe rețeaua de socializare.

Într-un filmuleț postat pe YouTube, tânăra i-a rugat pe oameni să nu îi mai facă rău, pe motiv că „pierde bani” și că nu vrea „să ajungă precum oamenii care muncesc de la 9 la 5”.

Filmulețul a devenit viral pe rețelele de socializare.

„Mă pregăteam să editez când mi-a fost șters contul de Instagram. Încerc să îl recuperez. Sun pe toată lumea, dar nu merge. Nu sunt nimic fără urmăritorii mei. Când cineva mă urăște sau vrea să mă reclameze, vă spun că încerc să fiu o persoană mai bună. Vă spun doar să vă gândiți, pentru că îmi distrugeți viața. Mi-am făcut toți banii de pe internet și nu vreau să pierd asta. Știu oameni ca mine care vor să mă vadă la pământ. 90% dintre ei muncesc de la 9 la 5, dar nu vreau să fiu ca ei. Nu de-asta sunt în Los Angeles”, a spus tânăra printre lacrimi.

Ea susține că „a muncit foarte mult” să ajungă „unde este.”

„Am muncit foarte mult să ajung unde sunt și mă simt îngrozitor că-mi luați asta”, a mai spus ea.

Potrivit LadBible, nu este clar de ce i-a fost închis jobul.

„Am fost prostituată. Nu vreau să mai fac asta, pentru că toți banii pe care îi fac vin din online. Nu vreau să mă întorc la acea viață. Unii dintre voi nu realizați că nu am nicio abilitate. Am o datorie de 20.000 de dolari, așa că nu pot să merg la facultate nici dacă mi-aș dori. Înainte să fiu pe YouTube și pe Instagram lucram la McDonald. Înainte să fiu urmărită de 100.000 de persoane, eram o ratată. Nu zic că e ceva în neregulă cu munca la McDonalds, dar nu am niciun fel de calificare. N-aș putea avea niciodată un job normal.”

Filmulețul a fost văzut de peste 183.000 de ori pe YouTube. Între timp, și-a deschis un nou cont de Instagram.

