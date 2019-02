Reacția lui Frans Timmermans, după ce a aflat că Guvernul a adoptat OUG pe Justiție

Getty

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat marți la Bruxelles că nu a știut că Ordonanța de Urgență pe justiție a fost adoptată de Guvernul României.

„Înainte de a comenta, trebuie să vorba despre ce este vorba. Nu știam asta. De îndată ce revin la birou, voi verifica”, a spus Timmermans, întrebat dacă a fost informat cu privire la OUG pe justiție adoptată marți de Guvernul României.

Totodată, prim-vicepreședintele Comisiei Europene a vorbit și despre Mecanismul de Cooprare și Verificare din România.

„Avem un instrument și o platformă de dialog foarte bune în România, care ne permit să abordăm aceste subiecte – MCV-ul. Este un instrument amplu, pe care îl folosim tot timpul, ca să avem discuții constructive cu Guvernul din România. Rămân angajat... Cum știți, am exprimat în ultimul raport niște îngrijorări că s-au înregistrat regrese în anumite domenii, dar și eu și domnul Juncker rămânem angajați obiectivului de a termina MCV-ul înainte de finalul mandatului, dar dacă România are același obiectiv, mai are mult de lucrat și mai sunt mulți pași pe care trebuie să îi facă. Recomandările făcute de Comisie în raportul MCV sunt foarte clare și sunt mereu la dispoziția autorităților române pentru a discuta despre implementarea lor.”

