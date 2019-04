Reacția Academiei de Poliție după ce un ofițer a fost acuzat că a amenințat cu moartea o jurnalistă

Un tânăr ofițer de la Academia de Poliție din București este acuzat că i-a trimis amenințări cu moartea jurnalistei de investigație Emilia Șercan.

Ea a devenit cunoscută după ce a dezvăluit că mai mulți politicieni, chestori de poliție și miniștri și-au plagiat lucrările de doctorat. În ultimul timp, jurnalista a vorbit și despre posibile nereguli privind modul în care sunt acordate, diplomele de doctorat la Academia de Poliție.

Ofiţerul care lucrează la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Capitală a fost ridicat de colegii lui în această dimineaţă din Slatina. A fost adus de urgenţă la Poliţia Capitalei pentru audieri. Este principalul suspect al anchetatorilor în cazul ameninţărilor cu moartea pe care jurnalista de investigaţii Emilia Şercan le-a primit lunea trecută.

Emilia Şercan: "Trimitem aceste mesaj cu scopul de a preveni ce va urma. Totul depinde de tine. Opreşte toate activităţile pe care le ai în desfăşurare, dacă nu vrei să urmeze calvarul... şi mai departe nu pot să citesc. E prea dur."

Primele percheziţii au avut loc la aproape 10 zile de când Emilia Şercan a depus plângere la Poliţia Capitalei. Anchetatorii au controlat locuinţa din Slatina a ofiţerului şi spaţiile în care îşi desfăşura activitatea la Academia de Poliţie. De aici au ridicat documente şi au controlat calculatorul ofiţerului.

Mesajul de ameninţare a fost trimis într-o perioadă în care jurnalista a publicat mai multe investigaţii despre teze de doctorat plagiate, susţinute la Academia de Poliţie. Conform unor surse, ofiţerul care i-ar fi trimis mesajul este membru în comisia care stabileşte regulamentul pentru examenele de admitere, licenţa, master sau doctorat.

Emilia Şercan, jurnalist de investigaţie: "Nu am întâlnit niciodată această persoană, nu îi cunoşteam până azi numele, nu pot să înţeleg de ce un ofiţer tânăr care a terminat academia acum un an ar face aşa ceva. Asta mă duce cu gândul că altcineva e în spatele acestor ameninţări. Da, mă tem fiindcă eu nu am certitudinea că a acţionat de unul singur, nu ştiu cine îl protejează"

Reprezentanţii Academiei de Poliţie au transmis printr-un comunicat că au aflat cu surprindere că un angajat a trimis ameninţări şi că regretă cele întâmplate. Dacă este găsit vinovat pentru infracţiunea de ameninţare, poliţistul riscă de la 3 luni la un an de închisoare sau amendă.

Jurnalista şi profesoară la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Emilia Şercan a devenit cunoscută după ce, în urma investigaţiilor făcute de ea, nume grele din politică, precum Victor Ponta, Gabriel Oprea sau Petre Toba au rămas fără titlul de doctor, după ce au fost acuzaţi că au plagiat în lucrările lor.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!