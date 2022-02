Războiul din Ucraina. Mărturiile cutremurătoare ale localnicilor. „Ne ia cu forța să mergem să luptăm.

Agresiunea armată din această dimineață ar putea declanșa o nouă criză a refugiaților.

Organizația Națiunilor Unite estimează că cinci milioane de ucraineni ar putea să ajungă pribegi de teama războiului. România a anunțat că i-ar putea primi pe 500 de mii dintre ei. În punctele de frontieră de la Siret și Sighetu Marmației s-au format deja cozi de mașini, însă, mulți au venit pe jos. Până la ora 16 intraseră la noi în țară din Ucraina, peste 5 mii de străini. Polonia, Slovacia, Ungaria și Moldova,se confruntă și ele, la graniță, cu o presiune a disperării.

Mașini înșirate în cozi lungi, întinse pe kilometri, s-au îndreptat spre diferite ieșiri din oraș, în sunetul groznic al sirenelor care anunțau raiduri aeriene și al exploziilor care se auzeau din depărtare.

Alții au căutat o cale de fugă cu trenul. Cu câte un bagaj, făcut în grabă au mers într-un suflet la gară.

În Mariupol, orașul-port unde pe stradă sunt soldați cu arma în mână, familii - unele cu copii mici - au fost filmate când își părăseau locuințele.

Localnică: „Trebuie să ne părăsim casele."

Localnică: „Nu există adăposturi, nu există nimic. Este un spațiu deschis.”

Localnică: „Unde să mă duc, spuneți-mi!”

Majoritatea refugiaților s-au îndreptat spre vest-ul Europei

Polonia, țară care găzduiește aproape două milioane de ucraineni, a fost alesă de mulți drept destinație. Autoritățile de acolo au anunțat că înfințează 8 puncte de primire pentru refugiați. Alții ucraineni s-au îndreaptat spre Slovacia. Și la intrarea în această țără traficul s-a intensificat. Ungaria a anunțat că va trimite militari în zona de frontieră cu Ucraina, în scop de securitate și umanitar. Refugiați ucraineni au ajuns și în vămile din Republica Moldova, dar vin cu miile și în România.

La punctul de control Porubne puteau să iasă din Ucraina spre noi doar femeile, copiii și bărbații care au rezidență pe teritoriul altui stat. Ceilalți așteptau într-un șir lung.

De cealaltă parte a frontierei, în Vama Siret sunt cei care au scăpat de spaima războiului

La fiecare 5 minute, zeci de persoane trec prin Vama Siret. Sunt familii întregi. Oameni cu copii în brațe și cu bagajele făcute pe fugă. Mulți și-au lăsat mașinile în timp ce așteptau la coadă în Ucraina și au pornit pe jos spre vamă.

Localnici: „Este panică în Ucraina. Tatăl meu, surorile mele, mama au rămas în Ucraina.”

Localnică: „Am auzit avioane survolând și m-am speriat, am plâns, mulțumesc mult că pot să fiu aici!”

Localnici: „Peste noapte situația s-a schimbat complet și am scăpat. Zborurile s-au oprit, e posibil să mergi doar cu mașina în Polonia sau Moldova.”

Din Ucraina în România se intră și pe la Sighetul Marmației. La amiază, coloana de mașini se întindea pe 4 kilometri.

Unii bărbați vin la noi ca să nu fie înrolați în armată

Localnic: „În 10 minute mi-am făcut geanta, am ieșit din casă, am ajuns până la vamă pe jos, tot cu gândul asta că n-o să pot trece granița. Dacă se bagă legea marțială, se închid granițele.”

Localnic: „Pentru femei e altă treabă, pe noi ne obligă cumva să mergem. Ne ia cu forța să mergem să luptăm.”

România a anunțat că este pregătită să primească 500 de mii de refugiați din Ucraina. În mai multe locuri din țară Inspectoratul pentru Situații de Urgență are pregătite corturi pentru cei care fug din calea războiului.

Localnic: „Toată lumea pleacă, țipă, se duc în alte țari. Lasă casele, da. Își iau documentele, haine calde, copiii și fug cu totul.”

Reporter: Ce v-ați luat?

Localnic: „Nimic, că nici n-am putut, vreo 2 haine și atâta.”

Localnic: „Am fost nevoiți să fugim pe jos.”

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar putea provoca o nouă criză a refugiaților. Cinci milioane de ucraineni ar putea să își părăseasca țara.